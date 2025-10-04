Sean McVay, disgustado tras derrota de Rams por errores en protección del balón y equipos especiales

Aunque el dolor posterior al partido se había atenuado un poco al amanecer, Sean McVay seguía visiblemente furioso consigo mismo el viernes por la mañana después de que sus Rams desperdiciaron un partido claramente ganable en una semana corta contra un San Francisco que acusaba bajas significativas.

McVay estará reflexionando durante su largo fin de semana porque sabe que Los Ángeles (3-2) dejó escapar un comienzo notable de su temporada con derrotas muy ajustadas ante los Eagles y los 49ers en las últimas tres semanas.

“No puedo recordar haberme sentido más disgustado al despertar después de una dura derrota que luego de las dos que hemos tenido”, reconoció McVay. “Quiero hablar de dos golpes al estómago en términos de cómo hemos perdido esos dos partidos. Estamos a un par de jugadas de ejecución de ser un equipo de 5-0, pero la realidad es que estamos 3-2”.

San Francisco venció a Los Angeles 26-23 en tiempo extra el jueves a pesar de jugar sin la mayoría de sus estrellas. El encuentro terminó cuando Kyren Williams fue detenido en cuarta y uno en la yarda 11 de los 49ers. Ello continuó con la incapacidad de los Rams durante toda la temporada para convertir jugadas de carrera de corta distancia.

Aunque los Rams posiblemente están a dos errores de equipos especiales de ostentar un 5-0, también están incómodamente cerca de tener una racha de tres derrotas consecutivas. La semana pasada, lograron una remontada postrera de dos touchdowns para superar a unos Colts propensos a errores.

Los partidos cerrados siempre conducen a un autoexamen más agudo, y McVay tendrá mucho que analizar. Aunque la defensa de los Rams no tuvo un juego impresionante contra Mac Jones y los diezmados Niners, dos áreas destacan aún más: los equipos especiales y la protección del balón.

La unidad de pateo dejó cuatro puntos en el campo durante el tiempo regular con el intento fallido de gol de campo de 53 yardas de Joshua Karty y un punto extra bloqueado. Fue el tercer bloqueo permitido por los Rams en tres semanas.

“¡Oh hombre, desearía que fuera sólo una cosa!”, comentó McVay. “Pero cuando ves la protección, tenemos que arreglarla, y no es una cosa en particular. Hay diferentes ubicaciones y lugares, y personas que no han ejecutado de la manera que somos capaces. ... Pensé que teníamos un buen control sobre eso, y claramente no estaba en lo correcto en eso. Así que tenemos que arreglarlo, porque eso ha sido un asesino para nosotros, y nos ha costado dos partidos.”.

Qué funciona

La conexión de Matthew Stafford con Puka Nacua sigue siendo vibrante, y la ofensiva de pase está prosperando en general. Nacua tuvo diez recepciones para 85 yardas y un touchdown, mientras que Stafford está promediando 300,6 yardas de pase por encuentro después de lograr 389 yardas y tres touchdowns contra los Niners a pesar de varios lanzamientos notablemente inexactos.

Qué falta

McVay dijo que los Rams “considerarán” agregar un esquinero a la nómina después de otra actuación poco impresionante de la secundaria. Kyle Shanahan y Jones destrozaron a los Rams con 333 yardas por aire, mientras que los defensores de Los Ángeles combinaron solo una defensa de pase. Los Rams parecen carecer de un talento notable en la posición de esquinero desde la primavera pasada, incluso antes de perder al titular Ahkello Witherspoon por una fractura de clavícula.

