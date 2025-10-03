McKennie, Robinson y Turner regresan a convocatoria de EEUU para amistosos de octubre

El centrocampista Weston McKennie, el defensor Antonee Robinson y el portero Matt Turner regresarán a la selección de Estados Unidos para los partidos amistosos contra Ecuador y Australia, tras su inclusión en una convocatoria en que el entrenador Mauricio Pochettino cambió más de la mitad de su plantilla.

Pochettino también seleccionó al centrocampista James Sands, quien no ha jugado para Estados Unidos desde la Copa Oro de 2023, y al centrocampista Aidan Morris, quien apareció por última vez en octubre de 2024.

El defensor Cameron Carter-Vickers, el centrocampista Tanner Tessmann, McKennie y el arquero Patrick Schulte fueron seleccionados por primera vez desde marzo. Robinson, el lateral izquierdo titular, no ha jugado para Estados Unidos desde noviembre de 2024 debido a lesiones.

“Ha pasado mucho tiempo sin haberlo visto”, dijo el argentino Pochettino el martes. “Es importante que pueda estar con nosotros”.

Turner, el portero Chris Brady, el defensor Miles Robinson, los centrocampistas Brenden Aaronson y Malik Tillman, y los delanteros Patrick Agyemang y Haji Wright están en la lista de 26 jugadores después de perderse los amistosos del mes pasado contra Corea del Sur y Japón.

Pochettino ha intentado erradicar lo que percibió como un sentimiento de autocomplacencia desde que llegó en octubre de 2024.

“No porque tu nombre sea uno u otro vas a tener un lugar, seguro, en la lista para la Copa del Mundo”, expresó. “Creo que es una idea contra la que hemos estado luchando el último año para intentar arreglar la cultura, cambiar la división, cambiar la idea de, ‘bueno, es porque en el pasado me desempeñé de cierta manera o porque lo hice bien hace un año y ahora estoy invitado a la concentración y ocupo mi lugar porque ese es mi lugar’”.

Catorce jugadores convocados se perdieron los partidos del mes pasado. Y 13 jugadores fueron descartados: los porteros Roman Celentano y Jonathan Klinsmann; los defensores Noahkai Banks, Tristan Blackmon, Sergiño Dest y Nathan Harriel; los centrocampistas Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Luca de la Torre, Jack McGlynn y Sean Zawadzki, y los delanteros Damion Downs y Josh Sargent.

Adams, el capitán de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2022, es un titular habitual.

“Está esperando con su esposa tener un bebé en los próximos días”, comentó Pochettino. “Por eso no está aquí”.

Dest, titular como lateral derecho, está lesionado, al igual que los centrocampistas Johnny Cardoso y Gio Reyna y el delantero Ricardo Pepi.

El volante Yunus Musah, quien ha tenido tiempo de juego limitado en Atalanta, también fue excluido, al igual que el defensor Joe Scally, un titular habitual para el Borussia Mönchengladbach. Pochettino dijo que no da explicaciones a los jugadores sobre por qué no fueron convocados.

“Los jugadores que no fueron llamados hoy, necesitan estar desesperados por desempeñarse mejor y mejorar”, manifestó Pochettino. “Y los jugadores que fueron llamados, necesitan llegar aquí y estar desesperados por rendir, marcar goles, hacer atajadas, entradas, correr más que el oponente y convencernos de tener la posibilidad de convocarlos nuevamente”.

Pochettino elogió a Christian Pulisic, quien acumula seis goles en los primeros siete partidos de la temporada con el Milan. El seleccionador había dejado a Pulisic fuera de la lista para un par de amistosos en junio porque el atacante quiso tomarse un tiempo libre en lugar de jugar la Copa Oro.

“Es el jugador más importante ahora para la selección nacional, que está rindiendo y jugando bajo mucha presión”, dijo Pochettino. “Necesita rendir cada semana y cada partido en un lugar como Milán, y lo está haciendo bien”.

Estados Unidos juega contra Ecuador el 10 de octubre en Austin y se enfrenta a Australia cuatro días después en Commerce City, Colorado.

Pochettino luego tendrá sólo cuatro amistosos más antes de convocar a los jugadores para la concentracion previa a la Copa del Mundo. Enfrentará a Paraguay y Uruguay en noviembre, además de un par de partidos en marzo.

La salud y la resistencia en la Copa del Mundo inciden en las decisiones de Pochettino.

“Llamamos a jugadores con la posibilidad de que cada tres días puedan rendir nuevamente”, dijo. “Estamos viendo que demasiados jugadores que pueden estar involucrados con nosotros no pueden jugar dos o tres partidos en una semana”.

La lista:

Porteros: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (Nueva York), Patrick Schulte (Columbus), Matt Turner (Nueva Inglaterra)

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Alex Freeman (Orlando), Mark McKenzie (Tolosa), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati)

Centrocampistas: Brenden Aaronson (Leeds), Diego Luna (Salt Lake), Weston McKennie (Juventus), Aidan Morris (Middlesbrough), Cristian Roldan (Seattle), James Sands (St. Pauli), Tanner Tessmann (Lyon), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros: Patrick Agyemang (Derby), Folarin Balogun (Mónaco), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsella), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (América)

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.