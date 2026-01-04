Tyson Fury anuncia que saldrá del retiro en 2026

Tyson Fury regresa al ring después de anunciar el domingo que saldrá de su retiro.

El ex campeón mundial de peso pesado confirmó su regreso en una publicación en redes sociales, lo que prepara el escenario para un esperado enfrentamiento con Anthony Joshua.

“2026 es ese año. He estado fuera por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta, 37 años y todavía golpeando. No hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”, señaló Fury en Instagram.

Fury se retiró el año pasado después de perder por segunda vez ante Oleksandr Usyk en diciembre de 2024. Antes de sus dos combates con Usyk, estaba invicto en 35 peleas, ganando 34 y empatando una.

Fury no mencionó posibles oponentes, pero su anuncio llega tras una creciente especulación sobre un enfrentamiento con su rival británico Joshua en 2026. Joshua, quien también es un ex campeón mundial, el mes pasado noqueó a la estrella de YouTube Jake Paul. Sin embargo, sufrió un accidente automovilístico fatal que mató a dos de sus amigos en Nigeria esta semana, lo que ha generado incertidumbre sobre sus planes inmediatos.

Fury es dos veces campeón mundial. Terminó el reinado de Wladimir Klitschko con una victoria por puntos en 2015 que lo coronó campeón de la Super WBA, IBF y WBO.

No volvió a pelear hasta 2018, pero una emocionante trilogía con el estadounidense Deontay Wilder resultó en un empate y dos victorias para reclamar el título WBC.

Fury había dicho anteriormente que se retiraba después de vencer a Dillian Whyte en 2022, pero regresó al ring al año siguiente.

Se ha anticipado durante mucho tiempo una pelea con Joshua. También existe la posibilidad de una pelea que cierre la trilogía con Usyk o un enfrentamiento con el campeón de la WBO, Fabio Wardley.

