Jaylen Brown iguala su récord personal con 50 puntos y Celtics apabullan 146-115 a Clippers

Jaylen Brown igualó su récord personal con 50 puntos y los Celtics de Boston completaron una gira exitosa por la Costa Oeste el sábado, al apabullar 146-115 a los Clippers de Los Ángeles.

Brown anotó 19 puntos en el tercer cuarto. Derrick White añadió 29 unidades y Anfernee Simons sumó 15 por los Celtics, quienes lograron un récord de 4-1 en la gira y uno de 3-1 contra equipos de la Conferencia Oeste. Boston tiene un récord de 7-1 desde el 19 de diciembre.

En tiros de campo, Brown acertó 18 de 26, mientras que White atinó diez de 20. Boston tuvo un porcentaje de acierto del 55,2% en general y del 47,1% desde la línea de tres puntos. Brown y White se combinaron para acertar 11 de 22 desde larga distancia.

Kawhi Leonard y John Collins anotaron cada uno 22 puntos por los Clippers, quienes vieron terminar su mejor racha de la temporada, de seis victorias consecutivas. Collins acertó sus primeros ocho tiros en el juego y terminó con nueve de diez desde el campo.

Derrick Jones anotó 19 puntos por Los Ángeles antes de salir en el cuarto periodo con una aparente lesión en la rodilla derecha. James Harden tuvo 18 puntos y 12 asistencias, e Ivica Zubac finalizó con cuatro tantos y siete rebotes en 21 minutos después de perderse los cinco compromisos anteriores por un esguince en el tobillo izquierdo.

Brown aseguró el partido con nueve puntos consecutivos por los Celtics, que tomaron una ventaja de 128-107 con 6:15 minutos restantes. Anotó dentro del tráfico con 3:56 restantes para alcanzar los 50 puntos.

