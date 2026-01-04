Curry anota 31 puntos tras lesión de tobillo y Warriors vencen a Jazz 123-114

Stephen Curry anotó 31 puntos con seis triples y los Warriors de Golden State dieron de nuevo la bienvenida a sus titulares para vencer el sábado 123-114 al Jazz de Utah, una noche después de caer con un equipo incompleto por 37 puntos ante el Thunder.

Curry anotó 20 puntos en el tercer cuarto, al acertar seis de sus siete tiros. Encestó un triple que puso a su equipo por delante con 7:01 minutos restantes en el período y otro en la siguiente posesión.

Lauri Markkanen atinó nueve de 12 en la primera mitad para 21 de sus 35 puntos. Keyonte George sumó 22 unidades y nueve asistencias para un Jazz que extrañó a Jusuf Nurkic por segundo duelo consecutivo debido a un esguince en un dedo del pie izquierdo.

Utah ha perdido tres duelos seguidos y siete de nueve.

Curry regresó tras una ausencia de un partido por un esguince en el tobillo izquierdo y Jimmy Butler contribuyó con 15 puntos y siete asistencias después de que una enfermedad lo dejó fuera en la derrota por 131-94 ante el campeón defensor Oklahoma City.

Draymond Green también había recibido descanso el viernes, pero fue expulsado nuevamente con 2:25 minutos restantes en el segundo cuarto después de cometer faltas técnicas consecutivas por discutir con los árbitros.

Green aparentemente pensó que debería haberse señalado una falta de tres segundos y fue expulsado por segunda vez en sus últimos cuatro encuentros en casa.

También durante este período, dejó el banco tras una discusión acalorada con el entrenador Steve Kerr durante un tiempo muerto en el tercer cuarto el 22 de diciembre contra Orlando y luego se dirigió al vestuario por su cuenta para calmarse. Ambos se disculparon más tarde.

Green ahora tiene nueve faltas técnicas esta temporada y recibiría una suspensión automática de un partido al llegar a 16. Tuvo ocho puntos, tres rebotes y dos asistencias en 12 minutos de acción.

