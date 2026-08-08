Tyler Rogers sale de 2 atascos con bases llenas en la 9na y sella el 5-4 de Azulejos ante Filis

El relevista Tyler Rogers permitió dos carreras en la novena entrada después de llenar las bases dos veces pero retiró al jardinero estelar Brandon Marsh con un rodado para sentenciar el viernes la victoria de los Azulejos de Toronto, por 5-4 sobre los Filis de Filadelfia.

Rogers dio dos boletos y Kyle Schwarber se embasó por una interferencia del receptor para abrir la novena entrada. Trea Turner bateó una rola para un out forzado y puso el encuentro 5-3.

El sencillo impulsor de Bryce Harper acercó a los Filis a 5-4. Tras otra base por bolas que llenó las bases, Alec Bohm le tiró al primer lanzamiento y un rodado corto derivó en que Turner fuera retirado en el plato.

Marsh bateó una roleta para out y Rogers, de algún modo, logró aguantar para su cuarto salvamento.

El venezolano Andrés Giménez y Josh Smith conectaron sendos jonrones por Toronto.

Los Azulejos sacaron del juego al as de Filadelfia Zack Wheeler —quien lanzó un total combinado de cinco entradas en sus últimas dos aperturas— con un out y las bases llenas en la sexta entrada. El derecho realizó 116 lanzamientos, su cifra más alta desde el 6 de mayo de 2021, cuando efectuó 118 en una blanqueada contra Milwaukee.

Wheeler (10-3) permitió cuatro carreras con siete hits y otorgó cinco bases por bolas.

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