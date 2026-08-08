Josh Bell protagoniza remontada de Mellizos, que vencen a Cerveceros por 8-6

Josh Bell se fue de 5-4 con un jonrón y Kaelen Culpepper también sacó la pelota del parque al debutar en las mayores por los Mellizos de Minnesota, quienes borraron un déficit de cuatro carreras y se impusieron el viernes 8-6 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Minnesota perdía 4-0 después de dos innings y antes de anotar dos carreras en el tercero, así como en el cuarto, quinto y sexto. Fue la mayor ventaja que Milwaukee ha dejado escapar en una derrota en toda esta temporada.

Los Mellizos anotaron dos veces con dos outs en el sexto episodio para romper un empate 6-6. Después de que el venezolano Antonio Senzatela (9-3) retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó, Ryan Jeffers y Royce Lewis conectaron dobles consecutivos.

Bell impulsó a Lewis con un sencillo para su tercera carrera producida de la noche.

Milwaukee desperdició un par de oportunidades para reaccionar.

Los Cerveceros dejaron las bases llenas en el séptimo capítulo, cuando Jeff Hoffman ponchó al venezolano Luis Lara. Milwaukee colocó corredores en primera y segunda en el octavo antes de que el venezolano Jackson Chourio bateara para una doble matanza que terminó el inning.

Otro venezolano, Yoendrys Gómez, retiró a los tres bateadores en orden en el noveno para su 16º salvamento en 16 oportunidades.

El abridor de los Mellizos, Zebby Matthews (5-8), salió por una ampolla en el pie derecho después de presentarse para el inicio del sexto inning. Permitió seis carreras — tres limpias — y siete hits en cinco innings.

Chourio conectó un jonrón solitario en el primer inning para su tercer cuadrangular en sus últimos cuatro juegos. Un error de Lewis derivó en tres carreras sucias de los Cerveceros en el segundo.

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