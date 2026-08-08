Kevin Gausman brilla en su debut con Cachorros y lanza 7 sólidas entradas en triunfo 6-4 ante Reales

Kevin Gausman aportó exactamente lo que esperaban los Cachorros cuando lo adquirieron en un canje, al lanzar el viernes siete sólidas entradas en su debut con Chicago, que se impuso 6-4 sobre los Reales de Kansas City.

El derecho de 35 años, quien arribó el fin de semana pasado, procedente de Toronto, permitió un sencillo impulsor de Isaac Collins en la primera entrada y un jonrón de Carter Jensen en la quinta, pero por lo demás mantuvo a Kansas City a raya.

Gausman (6-10) retiró a 12 de 13 bateadores en un tramo y terminó permitiendo dos carreras con cuatro hits y una base por bolas.

Caleb Thielbar permitió un par de carreras en la octava por los Cachorros antes de que Trent Thornton saliera del apuro, al lograr que Nick Loftin elevara para out con la carrera del empate en primera base. Jacob Webb resolvió sin problemas la novena para su séptimo salvamento.

Los Cachorros le dieron a Gausman el respaldo que necesitaba en el segundo acto, cuando Seiya Suzuki siguió el sencillo impulsor de Pete Crow-Armstrong con otro batazo corto de dos carreras.

Chicago terminó anotando cuatro carreras ante Daniel Lynch IV (4-3), quien había lanzado desde el bullpen toda la temporada, pero hizo la apertura para una rotación de Kansas City afectada por las lesiones.

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