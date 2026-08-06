Chourio y Sánchez jonronean y May gana en su debut con Cerveceros 5-2 ante Piratas

Dustin May ganó en su debut con Milwaukee y venezolano Jackson Chourio y el dominicano Gary Sánchez conectaron jonrones, mientras los Cerveceros derrotaron el jueves por 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Tras perder el primer juego, los Cerveceros (72-43) ganaron los últimos tres encuentros de la serie.

May (6-7), adquirido de los Cardenales en un acuerdo en la fecha límite de cambios el lunes, tuvo una apertura de calidad, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco en una actuación de 97 lanzamientos.

Los Cerveceros se adelantaron temprano con el 15º jonrón de la temporada de Chourio, un batazo solitario ante Braxton Ashcraft (11-5) con un out en la primera entrada.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 2-0 en la tercera cuando David Hamilton recibió base por bolas, se robó la segunda, avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado y anotó con un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

DL Hall, Aaron Ashby y Chad Patrick, quien consiguió su quinto salvamento, se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras para cerrar el juego.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes