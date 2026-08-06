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Chourio y Sánchez jonronean y May gana en su debut con Cerveceros 5-2 ante Piratas

Tras perder el primer juego, los Cerveceros (72-43) ganaron los últimos tres encuentros de la serie

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Dustin May, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el jueves 6 de agosto de 2026, en Milwaukee
El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, Dustin May, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el jueves 6 de agosto de 2026, en Milwaukee

Dustin May ganó en su debut con Milwaukee y venezolano Jackson Chourio y el dominicano Gary Sánchez conectaron jonrones, mientras los Cerveceros derrotaron el jueves por 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Tras perder el primer juego, los Cerveceros (72-43) ganaron los últimos tres encuentros de la serie.

May (6-7), adquirido de los Cardenales en un acuerdo en la fecha límite de cambios el lunes, tuvo una apertura de calidad, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco en una actuación de 97 lanzamientos.

Los Cerveceros se adelantaron temprano con el 15º jonrón de la temporada de Chourio, un batazo solitario ante Braxton Ashcraft (11-5) con un out en la primera entrada.

Los Cerveceros ampliaron la ventaja a 2-0 en la tercera cuando David Hamilton recibió base por bolas, se robó la segunda, avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado y anotó con un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

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DL Hall, Aaron Ashby y Chad Patrick, quien consiguió su quinto salvamento, se combinaron para lanzar tres entradas sin permitir carreras para cerrar el juego.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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