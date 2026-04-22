Tyler Adams vuelve tras lesiones y apunta al Mundial con Estados Unidos

Tyler Adams ayudó a que Bournemouth ampliara a 13 partidos su racha a 13 partidos invictos en la Liga Premier en una tarde típicamente inglesa en la que llovía al mismo tiempo que brillaba el sol en St. James' Park.

El mediocampista de 27 años ingresó al promediar la segunda parte de la victoria 2-1 ante Newcastle, su segunda aparición tras lesionarse en su cuarta temporada en la Liga Premier. Ahora lo que sigue en la carrera de Adams es su segundo Mundial, en el que los coanfitriones estadounidenses estarán bajo los reflectores más intensos en medio de dudas sobre su nivel.

El Grupo D de Estados Unidos incluye a Paraguay, Australia y Turquía. La cruda verdad es que los estadounidenses han perdido ocho partidos consecutivos contra rivales europeos, incluidas derrotas ante Bélgica y Portugal en los amistosos de marzo que Adams se perdió.

“Tal vez sea un pequeño llamado de atención, pero al final lo lograremos”, comentó.

Adams fue el capitán de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022 y sabe que no son favoritos. Estados Unidos está ubicado en el puesto 16 del ranking mundial.

Para Adams, el objetivo es “llegar tan lejos como cualquier equipo lo haya hecho antes”. Estados Unidos alcanzó las semifinales del primer Mundial en 1930 y los cuartos de final en 2002.

El plantel

El entrenador Mauricio Pochettino anunciará su lista para el Mundial el 26 de mayo, y Estados Unidos tiene amistosos de preparación ante Senegal y Alemania antes de debutar contra Paraguay el 12 de junio.

Adams suma 52 partidos internacionales y jugó cada minuto en el Mundial 2022, pero desde entonces ha tenido dificultades para mantenerse en forma.

Se desgarró el isquiotibial derecho en un entrenamiento con Leeds en marzo de 2023 y volvió a lesionarse la pierna en su debut con Bournemouth en septiembre de ese año, lo que requirió una segunda operación. Regresó en marzo de 2024, pero se vio frenado por espasmos en la espalda y disputó apenas tres partidos de liga en su primera temporada con los Cherries.

Una cirugía de espalda después de la Copa América 2024 retrasó su debut en la temporada 2024-25 hasta finales de octubre. Su campaña actual se vio interrumpida por ausencias tras un choque de cabezas con su compañero Adam Smith en noviembre y de sufrir un desgarro del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Manchester United el 15 de diciembre.

Se perdió 12 de 15 partidos de liga antes de ingresar a los 70 minutos de la vibrante victoria 2-1 ante Arsenal el 11 de abril y luego de entrar a los 65 el fin de semana pasado.

“No diría que alguien tenga el puesto asegurado para el Mundial”, manifestó Adams. “Eso es algo en lo que Mauricio ha insistido desde el primer día que llegó: que todos deben seguir jugando bien con sus clubes para tener la oportunidad de jugar con la selección”.

Un grupo conocido

Adams, Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah conforman el núcleo de un grupo de jugadores que ha estado junto por más de una década, desde las selecciones juveniles.

“Tim ha jugado con Tyler desde que tenía 11 años”, dijo McKennie. “Un grupo de chicos con los que puedes contar para llevarte bien. Para sacrificarse unos por otros, para trabajar unos por otros”.

Para Adams, rendir como grupo es clave para un torneo exitoso.

“Creo que es esa cohesión”, explicó. “No podemos apartarnos de la táctica, de la estructura y de la manera en que queremos jugar y simplemente pensar que, oh, voy a salir ahí e intentar tener un Mundial increíble de forma individual porque no funciona así. Así que creo que al final del día es la estructura colectiva, pero las actuaciones individuales juegan un papel importante”.

Pochettino asumió el cargo tras Gregg Berhalter en octubre de 2024 y ha marcado el tono tanto con las relaciones como con la táctica. Para Adams, los experimentos de Pochettino con una formación de tres defensores centrales han beneficiado al equipo.

“Al principio, quizá estábamos concediendo ocasiones con facilidad. No importaba el rival”, indicó. “Mientras que ahora, jugando con tres atrás, todos parecían cómodos. Muchos de los chicos de nuestro equipo juegan con tres al fondo en sus clubes, así que se sintió casi natural”.

Adams no juega con Estados Unidos desde septiembre. Se perdió los amistosos de octubre para quedarse en casa por el nacimiento de un hijo, Myles, que se unió a su hermana Quinn, y luego quedó fuera por lesiones en noviembre y marzo.

Pero sabe de la importancia de que Estados Unidos cause impacto si puede en el Mundial de este año.

“Ha pasado un tiempo, siento, desde que hemos tumbado a un grande”, dijo. “Creo que necesitamos intentar encontrar eso en nuestro carácter y creo que lo haremos”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes