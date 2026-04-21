Leicester desciende a tercera división, una década después de salir campeón de la Liga Premier

Leicester, el club que conquistó el título de la Liga Premier hace una década, disputará la próxima temporada en la tercera división del fútbol inglés.

Los Foxes, que lograron el título más improbable de la era de la Premier en 2016, necesitaban una victoria el martes para mantener la esperanza de evitar el descenso, pero empataron 2-2 con Hull.

El club de los Midlands, que también conquistó la Copa FA en 2021 y compitió la temporada pasada en la máxima categoría de Inglaterra, marcha penúltimo en el Championship, la segunda división.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes