Marlins permiten 3 hits en triunfo 4-1 sobre Cardenales
Janson Junk y cinco relevistas se combinaron para permitir apenas tres hits y llevar el miércoles a los Marlins de Miami a una victoria 4-1 sobre los Cardenales de San Luis.
El dominicano Agustín Ramírez conectó dos sencillos e impulsó una carrera, mientras que el venezolano Javier Sanoja aportó tres hits por los Marlins.
Junk (1-2) permitió un hit, dio una base por bolas y ponchó a dos en cinco entradas. Fue retirado después de 56 lanzamientos.
Andrew Nardi relevó a Junk y lanzó la sexta entrada, y Anthony Bender sacó tres outs en la séptima. Michael Petersen ponchó a los tres bateadores en una octava perfecta.
El panameño Iván Herrera conectó un jonrón ante Lake Bachar para abrir la novena y producir la carrera de los Cardenales. Luego Bachar otorgó base por bolas a Nolan Gorman y retiró al dominicano José Fermín con un elevado. Pete Fairbanks relevó a Bachar y sacó los últimos dos outs para su quinto salvamento.
Owen Caissie pegó un sencillo impulsor y Jakob Marsee recibió base por bolas con las bases llenas ante el abridor de St. Louis Kyle Leahy (2-3) en la segunda entrada para darle a Miami una ventaja de 2-0. Sencillos de Marsee en la cuarta y de Ramírez en la quinta ampliaron la ventaja.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
Bookmark popover
Removed from bookmarks