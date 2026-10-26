Ty Jerome anota 31 puntos y guía a los Grizzlies a vencer 123-112 a los Kings

Ty Jerome anotó 31 puntos, al encestar sus 14 intentos de tiro libre, para guiar a los Grizzlies de Memphis a una victoria por 123-112 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

El novato Cameron Boozer aportó 16 unidades y 11 rebotes, y Cedric Coward sumó 15 tantos y 11 rebotes para los Grizzlies, que arrancaron la temporada con marca de 3-0. Jaylen Wells anotó 16.

Zach LaVine logró 37 unidades y repartió cinco asistencias para liderar a los Kings, y el novato Darius Acuff Jr. consiguió 22 puntos al acertar 9 de 22 tiros de campo. Domantas Sabonis terminó con 13 tantos y 15 rebotes.

Los Grizzlies construyeron una ventaja de 54-44 con triples consecutivos de Cam Spencer en el segundo cuarto. Memphis llegó a tener una ventaja de 11 puntos en el segundo cuarto y cerró la primera mitad arriba 67-59.

Memphis encestó 7 de 14 tiros de tres puntos en el segundo cuarto y superó a Sacramento 42-31, con siete jugadores anotando al menos un triple en la primera mitad.

Los Kings reaccionaron para empatar el partido 106-106 con una jugada de tres puntos de Sabonis cuando restaban 5:41 del último cuarto. Los Grizzlies respondieron con una jugada de tres de Isaiah Stewart, una canasta de Coward y un triple de Jerome para ponerse ocho arriba.

Zach Edey se perdió el partido por manejo de una lesión en el tobillo izquierdo para los Grizzlies, y Keegan Murray quedó fuera por una enfermedad. ___

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