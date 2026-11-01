Mobley anota 27, Allen 25 y Cavaliers superan 136-111 a Bucks tras 48 puntos en 2º cuarto

Evan Mobley anotó 27 puntos y Jarrett Allen tuvo 25 mientras los Cavaliers de Cleveland superaron con facilidad la noche del sábado por 136-111 a los Bucks de Milwaukee.

Mobley encestó 11 de 16 tiros y Allen acertó 12 de 16 por Cleveland (4-2), que se recuperó después de que el jueves en Atlanta se cortara su racha de tres victorias consecutivas.

Allen y Mario Hezonja capturaron 11 rebotes cada uno. Donovan Mitchell sumó 15 puntos y James Harden aportó 13 puntos y siete asistencias.

Cleveland lanzó para 62% en la primera mitad y fue liderado por los 19 puntos de Allen. Milwaukee tiró para 31% en los dos primeros cuartos.

Los Cavaliers superaron la marca de 100 puntos con 2:22 por jugar en el tercer cuarto.

Kel'el Ware anotó 19 puntos, Tyler Herro tuvo 15 y Kyle Kuzma y los novatos Nate Ament y Brayden Burries aportaron 14 cada uno por Milwaukee.

Jackson Chourio, Cooper Pratt, Dustin May y Antonio Senzatela, de los campeones de la Serie Mundial Milwaukee Brewers, asistieron al partido, junto con el gerente general de los Brewers, Matt Arnold.

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