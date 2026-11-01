Tatum castiga con 32 puntos y Boston suma su quinta victoria seguida al ganar en Orlando

Jayson Tatum anotó 32 puntos — 15 de ellos desde la línea de tiros libres — y Paul George sumó 17, mientras los Celtics de Boston ganaron su quinto partido consecutivo al imponerse 108-97 al Magic de Orlando la tarde del domingo.

Anthony Black y Tristan da Silva anotaron 23 cada uno para liderar al Magic (2-4), que dejó su regitro en casa 0-3. El alero de Orlando Franz Wagner aportó 14 unidades y un récord personal de 12 asistencias.

Boston (5-1) también consiguió un par de bloqueos cruciales de Neemias Queta en los dos últimos minutos, y el triple de George con 1:32 por jugar le dio a Boston una ventaja insalvable de 11 tantos.

Los Celtics construyeron una ventaja de 15 al dejar en blanco a Orlando durante los primeros cuatro minutos de la segunda mitad. El Magic respondió apoyado en tres de los cinco triples de da Silva y, con una racha de 12-0, recortó la ventaja de Boston a 77-74 al entrar al último periodo.

Y al inicio del último cuarto, Black completó una jugada de tres puntos para empatar el marcador a 79, tras robarle el balón a George en un pase de salida. Pero en la siguiente posesión, Wagner no pudo encestar una bandeja que le habría dado la ventaja a Orlando.

Con Paolo Banchero (esguince alto de tobillo) ausente por cuarto partido consecutivo, Boston se enfocó constantemente en Wagner.

Pero cada vez que Orlando se acercaba, Tatum cerraba la puerta. El habitual All-Star de Boston convirtió 15 de sus 17 intentos desde la línea de tiros libres. Orlando, como equipo, apenas tuvo 19 intentos desde la línea.

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