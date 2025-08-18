Francisco Álvarez de los Mets se someterá a una resonancia tras lesionarse el pulgar ante Marineros

El receptor de los Mets de Nueva York el venezolano Francisco Álvarez necesita una resonancia magnética en el pulgar derecho después de que se lastimara la mano al deslizarse de cabeza hacia la segunda base en el partido contra Seattle el domingo por la noche.

Álvarez permaneció en el juego después de su doble en la séptima entrada. No salió a atrapar en la octava entrada de la victoria de los Mets 7-tres sobre los Marineros en el MLB Little League Classic.

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo que Álvarez regresaría a Nueva York el lunes para una resonancia magnética.

"En este momento, no sabemos con qué estamos lidiando", expresó Mendoza.

Álvarez bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una impulsada en el partido.