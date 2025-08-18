Jonrón de Vientos de tres carreras entusiasma a niños y lleva a Mets a victoria 7-3 sobre Marineros

Mark Vientos conectó un jonrón de tres carreras para el deleite de cientos de niños de 12 años que aplaudían y llevó a los Mets de Nueva York a una victoria de 7-3 sobre los Marineros de Seattle el domingo por la noche en el Clásico de Pequeñas Ligas de las Grandes Ligas de Béisbol.

El receptor de Seattle, Cal Raleigh, aumentó su liderazgo en cuadrangulares jonrones de las Grandes Ligas con su 47mo de la temporada en el séptimo inning.

Pequeños jugadores de ligas de todo el mundo formaron la mayor parte de la multitud en el Histórico Bowman Field, con capacidad para 2.366 asientos, y algunos de ellos tuvieron la oportunidad de participar en una variedad de roles. Había niños en la cabina de transmisión, actuando como DJ e incluso como anunciadores de la megafonía. Es decir, cuando no estaban cantando las letras de SpongeBob o buscando selfies con Mariner Moose o Mr. Met.

Para los de Grandes Ligas, el juego anual es una especie de regreso a sus propios días de béisbol juvenil. El lanzador de los Mets, Sean Manaea, intercambió pines. El protector de pecho de Raleigh presentaba un diseño de tarjeta de béisbol de compañeros de equipo y entrenadores de cuando eran pequeños. Y sí, los managers de ambos equipos contuvieron la respiración mientras los jugadores se deslizaban en trineo de cartón en el Estadio Lamade.

El juego se complicó temprano para los Marineros.

Vientos conectó un elevado de sacrificio ante el abridor de los Marineros, George Kirby (8-6), en una segunda entrada de tres carreras. Vientos conectó su octavo jonrón del año en la quinta para poner la pizarra 6-1. El boricua Francisco Lindor añadió un doble impulsor más tarde en la entrada.

El juego puso a las Pequeñas Liga en el Clásico de Pequeñas Ligas cuando Lindor calculó mal un salto en una bola atrapable que llevó a una carrera de los Marineros en el cuarto, y el jardinero central de Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, jugó mal el doble de Lindor y dejó caer la bola en la pista de advertencia.

Clay Holmes (10-6) permitió una carrera en cinco entradas para llevarse la victoria.

Por los Marineros, los dominicanos Jorge Polanco bateó de 4-2 con una impulsada, Julio Rodríguez de 5-2 con una anotada; el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada; y el venezolano Eugenio Suárez de 4-1

Por los Mets, los venezolanos Francisco Álvarez bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una producida; el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-3 con una remolcada; y el dominicano Juan Soto de 2-0.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.