El quarterback Jordan Love regresa a los entrenamientos de los Packers tras cirugía en el pulgar

AP Noticias
Lunes, 18 de agosto de 2025 20:00 EDT
El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love regresó a la práctica el lunes, menos de una semana después de someterse a una cirugía en el pulgar de su mano izquierda, la no lanzadora.

Realizó ejercicios de pase con un vendaje sobre el pulgar en el que sufrió daño en los ligamentos.

El entrenador Matt LaFleur dijo anteriormente que la lesión ocurrió cuando fue derribado para una pérdida de tres yardas por Jay Tufele en la última jugada de Love durante la derrota por 30-10 en partido de pretemporada de los Packers ante los Jets de Nueva York el 9 de agosto.

LaFleur ya descartó a Love para jugar en el último partido de pretemporada de los Packers contra Seattle el sábado.

Malik Willis es el principal suplente y tuvo dos inicios en siete apariciones la temporada pasada después de ser adquirido en un intercambio procedente de Tennessee.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

