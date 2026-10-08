Tucker Kraft lucha por recuperar su nivel tras la lesión, pese a anotar contra Tampa Bay

Tucker Kraft de Green Bay manifestó este verano que creía estar jugando tan bien como cualquier ala cerrada de la NFL antes de romperse el ligamento cruzado anterior la temporada pasada.

Ahora que está sano de nuevo, a Kraft le ha resultado imposible retomar exactamente el nivel donde se quedó.

Kraft anotó su primer touchdown de la temporada el domingo en la victoria de los Packers por 17-14 en Tampa Bay, pero no pudo asegurar otro pase en la zona de anotación, lo que prolongó sus inusuales problemas con los balones perdidos. Kraft promedia 9,9 yardas por recepción, muy por debajo de su promedio de por vida, de 13,7 al llegar a la temporada.

“Creo que simplemente estoy tratando de hacer demasiado”, comentó Kraft el miércoles. “A la ofensiva, quizá entramos en un bache, y creo que puedo hacer ahí mismo la jugada que salve el partido. Estoy quitando la vista del balón. No puedes hacer nada sin el balón, así que voy a bajar el ritmo y desempeñar mi papel. Atrapar el balón”.

Kraft ha atrapado 15 pases para 148 yardas y un touchdown en cuatro partidos, de cara al duelo del domingo con los Bears de Chicago (3-1).

La campaña pasada, tuvo 32 recepciones para 489 yardas y seis touchdowns en ocho partidos antes de romperse el ligamento cruzado anterior derecho el 2 de noviembre, en una derrota ante los Panthers de Carolina.

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, dice que se trata de sacudirse el óxido.

“Creo que a muchos jugadores que regresan de lesiones graves les toma un tiempo”, señaló LaFleur. “Y sé que queremos gratificación instantánea, y la expectativa es que lo que viste es lo que va a ser. Pero creo que para muchos de estos jugadores, no sólo nosotros, sino en toda la liga, a los que vuelven de lesiones graves simplemente les toma algo de tiempo”.

Kraft se abrió camino de regreso a tiempo para estar listo al inicio de la temporada. Firmó una extensión de contrato por cuatro años y 75 millones de dólares, con un valor máximo de 92 millones, un día antes de que los Packers (2-2) abrieran su campaña con una derrota por 39-22 en Minnesota.

Pero todavía está trabajando para recuperar la forma que mostró en la primera mitad de la temporada pasada.

Aunque Kraft reconoce que sus números no necesariamente lo reflejan, el seleccionado en tercera ronda del draft de 2023 procedente de South Dakota State cree que el juego se le está haciendo más lento. Dice que se está “sintiendo más astuto” al reconocer las coberturas.

“Estadísticamente, quizá no parezca que estoy jugando mejor”, expresó Kraft. “Algunos incluso dirían que quizá perdí mi chispa.

“Esta semana, (voy a) tratar de volver a mis raíces, al tipo de (cosas) que hacía en mi primer y segundo año, cuando jugaba hasta el eco del silbato y era duro con la defensa”.

Kraft aún está teniendo impacto.

Preparó el primer touchdown de Green Bay el domingo al recibir un centro directo en cuarta y 1 desde la yarda 9 y concretar una carrera de 3 yardas. El quarterback Jordan Love llegó por detrás para empujarlo.

No es un rol nuevo para él.

“Fui quarterback en la preparatoria durante dos años, hice un poco detrás del centro”, contó Kraft. “Tuve mucha experiencia en la universidad ejecutando esa jugada porque es una situación especial y tienes que practicarla mucho en la universidad, y la corrimos como ocho veces cuando estaba en South Dakota State”.

Esa es una manera en que Kraft ha enriquecido su juego mientras intenta mejorar su producción.

Después de todo, no sólo quiere volver a jugar como lo hizo la temporada pasada. Quiere ser aún mejor.

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