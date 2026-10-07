Lamar Jackson ausente al inicio de la práctica de los Ravens 3 días después de lesionarse el tobillo

Lamar Jackson no estuvo en el entrenamiento de los Ravens de Baltimore durante el tramo abierto a los reporteros el miércoles.

Jackson tampoco estuvo disponible antes de la práctica —el miércoles es cuando suele hablar— después de lesionarse el tobillo en la victoria del domingo sobre Tennessee. El tobillo de Jackson pareció doblarse bajo un jugador rival cerca del final de la primera mitad, y no regresó.

Baltimore enfrentará el domingo a los Falcons de Atlanta.

Tyler Huntley es el suplente de Jackson. La temporada pasada condujo a los Ravens a victorias sobre Chicago y Green Bay.

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