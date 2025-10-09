Tuchel, decepcionado por el silencio de los aficionados ingleses en la victoria sobre Gales

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, expresó su decepción con los aficionados de la selección por su apoyo "silencioso" en el Estadio de Wembley durante la victoria en el duelo amistoso del jueves 3-0 sobre Gales.

Todos los goles de Inglaterra llegaron en los primeros 20 minutos — a través de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka — pero el equipo de Tuchel no logró construir sobre su fuerte inicio.

El entrenador alemán cree que el público local podría haber hecho más.

“No pudimos marcar el cuarto o el quinto gol — el estadio estaba en silencio. Silencio", manifestó Tuchel. “Nunca recibimos energía de vuelta de los aficionados y creo que los jugadores entregaron mucho para obtener más de las gradas.”

Al ser preguntado si esperaba más de los aficionados de Inglaterra, Tuchel — conocido por su franqueza — dijo: "Sí. ¿Qué más puedes dar que 20 minutos, tres goles y la forma en que atacamos a Gales?

“Si luego escuchas durante media hora solo a los aficionados de Gales, es un poco triste porque creo que el equipo mereció un gran apoyo hoy.”

