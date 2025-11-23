Trump se une a Jack Nicklaus para renovar 'campo de golf presidencial' en la base Andrews

El presidente Donald Trump afirma que está reclutando la ayuda del legendario golfista Jack Nicklaus para embellecer los campos de golf en la Base Conjunta Andrews.

Así, Trump añadirá un sitio conocido desde hace mucho tiempo como el "campo de golf del presidente" a su larga lista de proyectos de construcción.

El presidente realizó un recorrido aéreo de los Campos de Andrews a bordo del helicóptero Marine One el sábado y prometió: "Vamos a hacer algunos trabajos" allí, así como en otras partes de la base.

"Estamos haciendo algunas reparaciones en la base, que lo necesita. Vamos a hacer un intento por reinstaurar los campos de golf. Me estoy reuniendo con el gran Jack Nicklaus", dijo Trump a los periodistas fuera de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One para dirigirse a Andrews. "Él está involucrado en tratar de recuperar su instalación recreativa".

Ubicada en Maryland, a unos 24,14 kilómetros (15 millas) de la Casa Blanca, Andrews alberga el avión presidencial Air Force One. Gerald R. Ford fue el primer presidente en jugar al golf allí en 1974, pero la instalación fue más recientemente uno de los lugares predilectos de Barack Obama.

La instalación, un activo del 11º Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, incluye tres campos de golf de 18 hoyos, tres greens de ensayo, dos áreas privadas para entrenamiento y un campo de prácticas, según el sitio Web de Andrews. Trump dijo que al menos dos de los campos podrían ser renovados.

Trump ha jugado golf en Andrews con poca frecuencia. Prefiere pasar la mayoría de los fines de semana jugando en una de sus propiedades. Estas incluyen los campos en Bedminster, Nueva Jersey, o Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. En esos fines de semana que permanece en la Casa Blanca, Trump a menudo juega golf en su campo en Sterling, Virginia, cerca del Aeropuerto Internacional Dulles.

Nicklaus ganó 18 majors como profesional y acumuló 73 títulos en la Gira de la PGA. La firma Nicklaus Design cuenta con un equipo que ha completado más de 425 campos en 40 estados y más de 45 países.

Trump dijo el sábado que la base en Andrews "era un gran lugar que ha sido destruido a lo largo de los años por falta de mantenimiento".

"Así que lo arreglaremos, y Jack será el arquitecto y lo diseñará", afirmó el presidente.

También hizo referencia a “dos campos existentes que están en muy mal estado”, y aseveró: "podemos —por muy poco dinero— arreglarlo".

"Y estamos mirando otras cosas en Andrews", añadió Trump.

Los comentarios de Trump inmediatamente generaron preguntas sobre quién está pagando a Nicklaus y cuánto podrían costar tales servicios de diseño. Además, dado que Andrews es propiedad militar, tampoco estaba claro quién paga por las mejoras en sus campos de golf u otras partes de sus terrenos. Andrews remitió las consultas sobre el asunto a la Casa Blanca, que no respondió a una solicitud de más detalles.

El posible rediseño de Andrews sigue a las labores de construcción que ya han demolido el Ala Este de la Casa Blanca para dar cabida a un salón de baile de 300 millones de dólares que Trump encargó. El presidente ha asegurado que esa obra es pagada por él mismo y por donantes privados, incluidos 37 individuos, empresas y organizaciones benéficas que han revelado públicamente su contribución al proyecto.

El trabajo en el salón de baile sigue a las obras de Trump para reemplazar el césped en el Jardín de Rosas con un patio que recuerda a Mar-a-Lago. Ha redecorado el Baño Lincoln y la Sala Palm en el interior de la Casa Blanca.

Asimismo, el presidente instaló un Paseo de la Fama con retratos de mandatarios pasados a lo largo de la Columnata, mástiles en los jardines norte y sur y una renovación sustancial de la Oficina Oval con la adición de adornos dorados, querubines y otros elementos llamativos.

El trabajo en Andrews puede eventualmente unirse a otro proyecto fuera de la Casa Blanca que Trump ha anunciado públicamente: su plan para erigir algo parecido al Arco del Triunfo de París justo al oeste del Monumento a Lincoln.

Trump cedió el control de su negocio familiar a sus hijos cuando regresó a la Casa Blanca, pero ha tenido vínculos con otros campos diseñados por Nicklaus, incluidos el Trump Golf Links en Ferry Point en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York y el Trump National Jupiter en Florida. La Organización Trump vendió su derecho a operar el campo del Bronx en 2023 a Bally’s Corporation.