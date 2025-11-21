Liberty contrata a Chris DeMarco, asistente de Warriors, como entrenador, según fuente de AP

El Liberty de Nueva York contrató al asistente de los Warriors de Golden State, Chris DeMarco, para reemplazar a Sandy Brondello como entrenador en jefe, dijo el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque no se había hecho un anuncio oficial.

DeMarco ha estado con los Warriors durante 13 años en una variedad de posiciones, incluyendo entrenador de desarrollo de jugadores y asistente.

ESPN fue el primero en informar sobre la contratación.

Es la última contratación de la WNBA con antecedentes en la NBA, uniéndose a Alex Sarama (Portland) y Sonia Raman (Seattle), quienes fueron dos de los cinco entrenadores en jefe contratados esta temporada baja en la liga.

El Liberty dejó ir a Brondello poco después de su derrota en la primera ronda de los playoffs de la WNBA. Ella ayudó a guiar al equipo a su primer campeonato de la WNBA en 2024. Recientemente fue contratada por el equipo de expansión de Toronto.

En el momento de la salida de Brondello, el gerente general de Nueva York, Jonathan Kolb, dijo que el equipo estaba buscando "evolución e innovación" y preguntándose: "¿Cómo nos posicionamos para estar en la cima de la liga de una manera realmente sostenible a medida que la liga evoluciona?"

DeMarco ha sido el entrenador del equipo nacional de BaHamás desde 2019. La estrella del Liberty, Jonquel Jones, es originaria de esa nación insular. Ha sido parte de los cuatro campeonatos de los Warriors.

