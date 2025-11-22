Heat domina 143-107 a Bulls, liderados por 20 puntos y 14 rebotes de Kel'el Ware

Kel'el Ware anotó 20 puntos y 14 rebotes, Norman Powell sumó 19 unidades y el Heat de Miami superó 143-107 a los Bulls de Chicago el viernes por la noche.

Bam Adebayo anotó 18 puntos, mientras que Pelle Larsson y Davion Mitchell anotaron 16 cada uno para Miami, que superó la marca de 140 puntos por cuarta vez esta temporada, igualando su total de tales juegos de las últimas siete temporadas combinadas.

Miami, que terminó el juego con un promedio de 124,8 puntos por partido, el mejor de la NBA esta temporada, lideró por 41 en los minutos finales. Esa fue la segunda mayor ventaja del Heat en la temporada y el mayor déficit de los Bulls (el anterior fue de 25 contra Nueva York el 2 de noviembre).

Ayo Dosunmu anotó 23 puntos para Chicago, que obtuvo 19 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias de Josh Giddey. Jalen Smith anotó 14 para los Bulls.

El Heat se puso 2-1 en los juegos de la Copa NBA, medio juego detrás de Milwaukee (2-0) por el liderato del Grupo C del Este. Chicago (1-2 en juegos de la Copa) cayó al cuarto lugar en el sector, medio juego detrás de Nueva York y medio juego por delante de Charlotte.

Chicago abrió el juego con una racha de 18-11 en los primeros cinco minutos y medio, pero Miami controló el resto del camino. Una ráfaga de 53-21 del Heat le dio a Miami una ventaja de 25 puntos al final de la primera mitad, y el margen nunca fue menor de 14 nuevamente.

Los Bulls perdieron a Kevin Huerter en el tercer cuarto después de que agitara el balón con frustración tras una falta. El balón rebotó en la pierna trasera del árbitro Che Flores, y Huerter fue expulsado.

Chicago también vio a Matas Buzelis (tobillo derecho) y Dalen Terry (pantorrilla izquierda) salir con lesiones.

