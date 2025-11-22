Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Lanús vence por penales al Atlético Mineiro y conquista la Copa Sudamericana

AP Noticias
Sábado, 22 de noviembre de 2025 18:11 EST
COPA SUDAMERICANA
COPA SUDAMERICANA (AP)

Lanús derrotó el sábado por penales al Atlético Mineiro y conquistó la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Luego de igualar 0-0 en los 120 minutos, el equipo argentino se impuso por 5-4 en la tanda desde los 11 metros gracias a tres atajadas del arquero Nahuel Losada ante los remates de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

Por Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Walter Bou y Lautaro Acosta fallaron sus disparos.

Atlético Mineiro tuvo los aciertos de Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

Lanús, que había ganado el torneo en 2013 al vencer a Ponte Preta, se unió a la lista de bicampeones que integran Liga de Quito, Boca Juniors, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in