Lanús vence por penales al Atlético Mineiro y conquista la Copa Sudamericana

Lanús derrotó el sábado por penales al Atlético Mineiro y conquistó la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia.

Luego de igualar 0-0 en los 120 minutos, el equipo argentino se impuso por 5-4 en la tanda desde los 11 metros gracias a tres atajadas del arquero Nahuel Losada ante los remates de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

Por Lanús anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson. Walter Bou y Lautaro Acosta fallaron sus disparos.

Atlético Mineiro tuvo los aciertos de Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexsander.

Lanús, que había ganado el torneo en 2013 al vencer a Ponte Preta, se unió a la lista de bicampeones que integran Liga de Quito, Boca Juniors, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.