Trump se convertirá en el primer presidente de EEUU en un juego de NFL desde 1978

Las medidas de seguridad fueron reforzadas el domingo horas antes del partido de los Commanders de Washington contra los Lions de Detroit, cuando el presidente Donald Trump se convierta en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL.

Oficiales con uniformes negros que los identificaban como miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos se unieron a militares, policías y otros guardias dentro y fuera del Northwest Stadium. Había más vallas de lo habitual bloqueando las aceras y algunos caminos estaban restringidos.

Sólo en dos ocasiones anteriores un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl cuando presenció en febrero a los Eagles de Filadelfia vencer 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

Se espera que Trump esté sentado junto al propietario principal Josh Harris, quien compró a los Commanders de Daniel Snyder por unos 6.000 millones de dólares en 2023.

Según un informe de ESPN el sábado, un intermediario de la Casa Blanca ha informado al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere que el nuevo estadio del equipo —parte de un proyecto de casi 4.000 millones de dólares en la capital del país en el sitio de lo que se conocía como RFK Stadium— lleve su nombre.

"Sería hermoso", afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo al Northwest Stadium en Landover, Maryland, sería la última de una serie de apariciones de alto perfil en eventos deportivos por parte de Trump, incluyendo la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

"Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al presidente Trump al juego mientras celebramos a aquellos que han servido y continúan sirviendo a nuestro país", expresó el presidente del club Commanders, Mark Clouse. "Toda la organización de los Commanders está orgullosa de participar en la iniciativa Salute to Service de la NFL, reconociendo la dedicación y el sacrificio de los veteranos de nuestra nación, los miembros del servicio en activo y sus familias este domingo".

Hubo fricciones entre Trump y la NFL durante su primer mandato presidencial, cuando se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores deberían ponerse de pie para el himno nacional y pidió a los propietarios de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.

