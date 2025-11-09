TreVeyon Henderson y Drake Maye lideran a Patriots en victoria 28-23 sobre Buccaneers

TreVeyon Henderson registró carreras de touchdown de 69 y 55 yardas, Drake Maye lanzó dos pases de anotación y los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron el domingo 28-23 a los Buccaneers de Tampa Bay para su séptima victoria consecutiva.

Después de que Maye lanzara una intercepción en la zona de anotación, los Patriots (8-2) hicieron una gran parada en cuarta y tres en su propia yarda 27. Henderson luego selló la victoria con su acarreo de anotación de 69 yardas.

El novato terminó con un récord personal de 147 yardas por tierra en 14 acarreos.

Los Buccaneers (6-3) fueron el primer equipo en la historia de la NFL en tener cada una de sus primeras cuatro victorias de la temporada con una anotación ganadora en el último minuto del tiempo reglamentario. Tuvieron la oportunidad de hacerlo de nuevo cuando Tykee Smith interceptó el pase de Maye desde la yarda dos en la zona de anotación con 5:17 restantes.

Pero en cuarta oportunidad, Baker Mayfield fue rodeado por la defensa y lanzó un pase a Rachaad White que quedó corto del primer down justo fuera de la zona roja.

Mike Vrabel, en su primer año como entrenador de los Patriots, ha liderado una impresionante recuperación, guiando a un equipo que acabó 4-13 la temporada pasada al primer lugar en el Este de la Conferencia Americana.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes