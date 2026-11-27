Dos Copa Libertadores y otros tantos títulos en el último lustro con Palmeiras han convertido al portugués Abel Ferreira en uno de los mejores entrenadores del fútbol sudamericano y un apellido apetecible para otros gigantes del continente.

Pero el luso reveló este viernes en víspera de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes La Plata en el estadio Centenario que su futuro está lejos de Sudamérica.

“Ya basta de Sudamérica. Mi intención, después de Palmeiras, es ir a casa de mis padres, ver a los que están al otro lado (del océano) y a quienes solo veo en Navidad”, respondió Ferreira en una rueda de prensa cuando le consultaron si estaría dispuesto a mudarse a un club de Argentina.

El entrenador fue mencionado por medios argentinos como uno de los candidatos a dirigir River Plate a partir de la próxima temporada. El gigante del fútbol argentino atraviesa un complicado presente y ve en Ferreira un técnico con un perfil similar al también multicampeón Marcelo Gallardo, mentor de los títulos continentales de 2015 y 2018 y que actualmente dirige Ecuador.

Ferreira, de 47 años, disputará la cuarta final de la Copa Libertadores desde su llegada al Verdao en 2020. Fue campeón ese año y repitió en 2021. En la última edición, perdió ante Flamengo. En total ganó 11 títulos en seis años.

“Brasil es suficiente, Palmeiras es suficiente. Desde que soy entrenador profesional no paré un solo año”, sostuvo el estratega, que tiene contrato con el club paulista hasta fines de 2027.

“El futbol brasileño me dio la oportunidad de estar con jugadores extraordinarios, el temperamento, el espíritu, la amistad de mis jugadores...un grupo como este va a ser difícil que volvamos a encontrar”, acotó.

Cabeza fría y corazón caliente

Estudiantes nunca perdió en las cuatro finales de Libertadores que disputó en su historia: fue tricampeón entre 1968 y 1970 y repitió en 2009.

“Cabeza fría y corazón caliente. Eso lo que necesitamos mañana”, apuntó Ferreira, que enfrentará a un equipo argentino por primera vez en una final continental.

“Tendremos un partido muy difícil, (Estudiantes) es un equipo intenso, que ataca en profundidad, con un centrodelantero fuerte (Guido Carrillo), buen juego de cabeza”, describió a su rival. “Lo más importante mañana es que Palmeiras imponga su juego en todo momento”.

El capitán Gustavo Gómez también destacó que el otro finalista “es un equipo muy competitivo" y recordó que eliminó en la actual edición a Corinthians en cuartos y al vigente campeón Flamengo en semifinales. "Sabe jugar partidos con presión”.

“Hay que cuidar todos los detalles para poder contrarrestar todo lo que tenga Estudiantes y conquistar el título”, dijo el defensor paraguayo de 33 años, único futbolista que anotó goles en nueve ediciones consecutivas de la Libertadores, entre 2018 y 2026.

Ferreira no confirmó el equipo.

El lateral uruguayo Joaquín Piquerez se recupera de una lesión muscular que sufrió en un amistoso de su selección ante Argentina principios de noviembre. Si no llega, Arthur sería titular. En tanto que Lucas Evangelista y Adreas Pereira pelean por un lugar en el mediocampo, al igual que Vitor Roque y Mauricio para acompañar José “Flaco” López en el ataque.

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