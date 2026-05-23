Triplete de Kane lleva al Bayern Múnich al título de Copa alemana al vencer al Stuttgart en la final

Harry Kane se hizo paso entre el humo que cubrió el campo en la final de la Copa de Alemania con un triplete para que el Bayern Múnich venciera el sábado 3-0 al campeón defensor Stuttgart y completara otro doblete doméstico.

Los goles de Kane en la segunda mitad desataron fuegos artificiales entre los aficionados del Bayern, que se unieron a sus rivales del Stuttgart para protestar contra la federación alemana de fútbol (DFB) por un aumento previsto de las medidas de seguridad.

Las protestas comenzaron después del descanso, cuando los aficionados del Bayern exhibieron un enorme logotipo de la DFB con una línea trazada encima, sobre una pancarta con un insulto contra la DFB, mientras que sus homólogos del Stuttgart mostraron una pancarta que pedía “libertad para las gradas”. Luego ambos llenaron los fondos del estadio con enormes exhibiciones pirotécnicas, cubriendo el campo bajo una capa de humo.

Kane abrió el marcador poco después con un cabezazo en plancha a un centro de Michael Olise a los 55 minutos.

Eso provocó más fuegos artificiales de los aficionados del Bayern, empeorando la ya mala visibilidad y llevando a una interrupción del juego.

Kane estrelló el balón en el travesaño con un disparo atronador antes de sentenciar el resultado al 80 con un remate al ángulo inferior tras recibir un pase de Luis Díaz.

Angelo Stiller concedió un penal por una mano y Kane completó su triplete desde los once pasos en el tiempo añadido.

Kane terminó con 61 goles con el Bayern esta temporada, incluidos en la copa, la liga, la supercopa y la Liga de Campeones y que ayudaron al Bayern a asegurar el título de la Bundesliga con cuatro jornadas de antelación.

Fue la primera aparición del Bayern en la final de la Copa de Alemania desde 2020, cuando derrotó 4-2 al Bayer Leverkusen para lograr su anterior doblete doméstico.

Stuttgart derrotó 4-2 al campeón de tercera división Arminia Bielefeld en la final del año pasado.

Celebraciones del Bayern

Los jugadores del Bayern corrieron directamente hacia sus aficionados en el fondo este del Olympiastadion para celebrar el fin de la sequía de seis años sin el título de copa.

Stuttgart fue superior en una intensa primera mitad, con Maximilian Mittelstädt obligando a una atajada extraordinaria de Jonas Urbig, quien jugaba en lugar del lesionado Manuel Neuer en un Bayern que, por lo demás, presentó a su equipo de gala.

Kane se mostró frustrado: apenas logró rozar con el hombro un centro de Olise y otra ocasión fue despejada por Ramon Hendriks.

Sin embargo, Stuttgart estaba jugando al límite, mientras que el Bayern no. Solo iba a haber un ganador después de que Kane marcara el primero.

“La segunda mitad fue mucho mejor. Fuimos mucho más efectivos”, declaró Joshua Kimmich a la cadena ARD antes de que su equipo pudiera levantar el trofeo bajo una lluvia de confeti dorado.

Protesta previa al partido

Thomas Melchior continuó su campaña en solitario para detener la implicación de los proveedores de apuestas en el deporte fuera del estadio antes del partido. Vistió una llamativa camiseta del Stuttgart y buscó aficionados del Bayern a quienes confrontar con un cartel que decía “Deporte en lugar de apuestas deportivas”, mientras cargaba un peso de 30 kilogramos sobre los hombros.

A diferencia de cuando habló por primera vez con The Associated Press en octubre, Melchior recibió más elogios que ira, ya que los aficionados se habían enterado de su campaña. Pero no había terminado.

“Porque los proveedores de apuestas siguen anunciándose en todas partes durante los partidos de fútbol: constantemente, en todas partes”, explicó. “Y porque la gente sigue volviéndose adicta cada día por esa publicidad. Así fue exactamente para mí en aquel entonces, y por eso sigo haciendo esto”.

Melchior fue condenado a 5 años y medio de prisión en 2019 por delitos de fraude y robo después de perder más de 800.000 euros (937.000 dólares hoy) en apuestas.

Ahora, intentando enmendarse, lamentó el respaldo a los proveedores de apuestas por parte de organizaciones como la FIFA y la DFB.

“Va completamente en la dirección equivocada. Debería haber menos publicidad, no más. La gente simplemente tiene que saber — primero, que las apuestas deportivas son peligrosas, y segundo, que también destruirán el deporte”, sostuvo Melchior.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes