Torres conecta jonrón en su debut en Grandes Ligas a los 28 y los Cardenales vencen 8-1 a Rojos

El boricua Bryan Torres conectó un jonrón de dos carreras y también pegó un sencillo en su debut en las Grandes Ligas a los 28 años, lo que ayudó a los Cardenales de San Luis a vencer 8-1 a los Rojos de Cincinnati el sábado en el primer juego de una doble cartelera diurna-nocturna.

Jordan Walker también conectó un jonrón de dos carreras y Andre Pallante (5-4) permitió una carrera y dos hits en seis entradas en la reposición del juego del viernes que se suspendió por lluvia. Pallante retiró a sus últimos 13 bateadores.

Torres, quien jugó por primera vez en ligas menores en 2015, bateó séptimo y jugó en el jardín izquierdo. Le negoció una base por bolas con cuenta llena a Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo ante un cutter en la cuarta, rodó para out en la sexta, elevó para out en la séptima y conectó un jonrón hacia el jardín derecho-central ante una recta del venezolano Jose Franco en la novena.

Paddack permitió tres carreras, siete hits y tres bases por bolas en cinco entradas. ___

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