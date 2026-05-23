El equipo norcoreano gana el título de la Liga de Campeones Femenina de Asia

El Naegohyang FC de Corea del Norte derrotó 1-0 al Tokyo Verdy Beleza para ganar el sábado la Liga de Campeones Femenina Asiática de fútbol en la ciudad surcoreana de Suwon.

Kim Kyong Yong anotó el único gol del partido, su cuarto del torneo, justo antes del descanso.

La delantera internacional norcoreana, que también marcó el gol de la victoria en el triunfo de semifinales sobre el Suwon FC de Corea del Sur el miércoles, remató desde dentro del área tras recibir el balón de Kim Jung, quien se zafó de la defensa japonesa.

Ante una escasa concurrencia en el Suwon Sports Complex, al sur de Seúl, el equipo de Pyongyang generó más ocasiones que Tokyo en un encuentro cerrado y mereció ganar apenas la segunda edición del torneo continental de 12 equipos, después del triunfo de Wuhan Jiangda un año antes.

El título prolonga un éxito sin precedentes para Corea del Norte en el fútbol femenino. En 2024, la selección nacional ganó tanto los Mundiales Sub-20 como Sub-17, y defendió con éxito este último en 2025.

A nivel continental, Corea del Norte ganó la Copa Asiática Femenina de 2024 y los torneos Sub-17 de 2024 y 2026.

“Tenemos un sistema especializado de desarrollo de jugadoras. Las jugadoras están bien entrenadas desde una edad temprana y, a medida que crecen, contribuyen a buenos desempeños en competiciones de la AFC o la FIFA”, señaló el entrenador del Naegohyang, Ri Yu Il, antes de la final.

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