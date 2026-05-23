El toletero de Astros Yordan Alvarez sale ante Cubs en la 6ta entrada por espasmos de espalda

El toletero cubano de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, salió del juego del sábado contra los Cachorros de Chicago a mitad de un turno al bate en la sexta entrada debido a espasmos en la espalda.

Álvarez conectó un foul a un lanzamiento de Colin Rea para quedar abajo 0-2 y pareció estar incómodo. Zach Dezenzo entró como bateador emergente y se ponchó al abanicar y fallar el siguiente lanzamiento para completar el ponche.

Álvarez conversaba con el personal de entrenamiento en el círculo de espera antes del turno al bate, el tercero suyo en el juego. El tres veces All-Star batea para .300 con 15 jonrones y 31 carreras impulsadas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes