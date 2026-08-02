Triple de Pete Crow-Armstrong impulsa a Cachorros a vencer 5-2 a Yankees

Pete Crow-Armstrong impulsó la carrera de la ventaja con un triple en la séptima entrada y anotó dos veces, mientras los Cachorros de Chicago vencieron la noche del sábado por 5-2 a los Yankees de Nueva York para igualar su serie.

Nico Hoerner inició el ataque decisivo con su sexto jonrón, que empató el marcador ante el boricua Fernando Cruz (4-6), antes de que Crow-Armstrong remolcara al venezolano Pedro Ramirez con un batazo de línea al rincón del jardín derecho frente a Brent Headrick. Luego Crow-Armstrong anotó con un sencillo de Seiya Suzuki al jardín central.

Crow-Armstrong anotó la primera carrera del juego en la primera entrada tras recibir base por bolas y avanzar gracias a un par de lanzamientos descontrolados de Max Fried.

Michael Busch puso el 5-2 en la octava con un sencillo impulsor ante el dominicano Yovanny Cruz.

El relevista de los Cachorros Trent Thornton (4-4) lanzó 2/3 de entrada para llevarse la victoria. Caleb Thielbar permitió un hit en la novena, pero consiguió su tercer salvamento.

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