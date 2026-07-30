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Medias Blancas superan 6-5 a los Yankees en 12 entradas con sencillo impulsor de Quero

YANKEES-MEDIAS BLANCAS
YANKEES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Edgar Quero conectó un sencillo productor en la 12ma entrada para darle a los Medias Blancas de Chicago una victoria por 6-5 sobre los Yankees de Nueva York la noche del miércoles.

Los Medias Blancas se mantuvieron 1 1/2 juegos por delante de Cleveland en la División Central de la Liga Americana.

Jordan Hicks (1-1) dejó las bases llenas en la parte alta de la 12ma para preparar el escenario para el cubano Quero, quien remolcó a Tristan Peters para darle a Chicago el triunfo después de perder los dos primeros juegos de la serie de cuatro.

Chicago perdía 4-1 en la octava antes de que Sam Antonacci y Munetaka Murakami conectaran jonrones consecutivos ante Paul Blackburn para empatar el juego.

Spencer Jones pegó temprano un jonrón de tres carreras y Cam Schlittler se mostró sólido hasta la séptima entrada por Nueva York. Los Yankees quedaron a 2 1/2 juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay.

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El elevado de sacrificio de Anthony Volpe como bateador emergente puso a Nueva York al frente en la 11ma entrada, y Chicago respondió cuando Murakami anotó gracias a un mal tiro del receptor venezolano Ali Sánchez en un intento de sorprenderlo en primera.

Schlittler mantuvo sin anotaciones a los Medias Blancas hasta el doble impulsor de Andrew Benintendi en la séptima. El espigado derecho retiró a los primeros 11 bateadores que enfrentó y permitió dos imparables y una base por bolas, además de ponchar a ocho en 6 1/3 entradas.

Murakami recibió la única base por bolas otorgada por Schlittler en la séptima para embasarse por 15to juego consecutivo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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