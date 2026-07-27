Medias Blancas activan al jardinero Everson Pereira de la lista de lesionados

Los Medias Blancas de Chicago activaron al jardinero venezolano Everson Pereira de la lista de lesionados de siete días antes del juego del lunes por la noche contra los Yankees de Nueva York.

Pereira sufrió una conmoción cerebral cuando se estrelló contra la cerca al realizar una atrapada en salto durante una derrota 10-5 ante los Yankees el 17 de junio.

Pereira, de 25 años, quien debutó en las Grandes Ligas con los Yankees en 2023, batea para .232 con tres jonrones y siete carreras impulsadas en 21 juegos en su primera temporada con los Medias Blancas. Fue adquirido en un canje con Tampa Bay en noviembre.

Pereira también ha pasado tiempo en la lista de lesionados este año por una distensión del pectoral derecho y un esguince de tobillo izquierdo.

Chicago también envió al jardinero dominicano Junior Pérez a Triple-A Charlotte antes del primer juego de su serie contra Nueva York. Pérez, de 25 años, quien debutó en las Grandes Ligas el 18 de junio, bateó para .171 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en 22 juegos con los Medias Blancas.

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