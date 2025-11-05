Triple de Alvarado da a los Pelicans su 1ra victoria de la temporada, 116-112 ante Hornets

José Alvarado encestó un triple decisivo con 16 segundos restantes y los Pelicans de Nueva Orleáns ganaron por primera vez en esta temporada, al imponerse el martes 116-112 sobre los Hornets de Charlotte.

Trey Murphy III anotó 21 puntos por los Pelicans, que habían perdido sus primeros seis duelos. Su victoria dejó a los Nets de Brooklyn (0-7) como el único equipo de la NBA sin victorias.

Alvarado sumó 18 puntos y su compañero de banca Saddiq Bey firmó 17 por los Pelicans, quienes anunciaron más temprano que Zion Williamson se perdería al menos una semana debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Miles Bridges anotó 22 puntos y el novato Kon Knueppel contabilizó 20 unidades y 12 rebotes por los Hornets, que jugaron sin LaMelo Ball por segundo duelo consecutivo debido a una lesión en el tobillo derecho.

Charlotte perdía por dos unidades al medio tiempo, pero abrió el tercer cuarto con una racha de 11-0 para tomar una ventaja que mantuvo hasta que Alvarado dribló hacia la derecha y lanzó su tiro decisivo.

El novato Derik Queen logró su cuarto robo del encuentro después de que Charlotte sacó desde una banda. Murphy encestó dos tiros libres para poner el marcador 115-112.

Bridges falló un intento de triple para empatar y Bey encestó un tiro libre para cerrar el marcador.