Equilibrista Red Panda regresa a la NBA, 4 meses después de fracturarse la muñeca en una caída

Red Panda no estuvo en la lista de lesionados por mucho tiempo.

La popular equilibrista, que suele actuar en los intermedios de los partidos, regresó el martes a la NBA para el duelo de Chicago ante los 76ers de Filadelfia. La artista se fracturó la muñeca izquierda durante la actuación del 1 de julio en la final de la Copa de la Comisionada de la WNBA entre el Fever de Indiana y Lynx de Minnesota.

Red Panda — cuyo nombre real es Rong Niu — pasó 11 horas en un hospital de Minneapolis después de la caída. Su agente, Patrick Figley, comentó el martes que Niu regresó por primera vez tras la lesión el 23 de octubre para un evento de Amazon Prime y también ha hecho algunas apariciones en universidades.

El acto de la artista chino-estadounidense consiste en montar un monociclo y equilibrar cuencos hechos a medida en su pierna inferior antes de lanzarlos sobre su cabeza.

Su presencia ha sido constante en innumerables encuentros de la NBA y de baloncesto universitario en los últimos años, incluyendo el quinto partido de las Finales de la NBA realizado en junio en Oklahoma City.

El escritor de baloncesto de AP, Tim Reynolds, contribuyó con esta historia.

