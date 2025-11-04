Con triple doble, Julius Randle lidera triunfo de Timberwolves ante Nets, que siguen sin ganar

Julius Randle logró 19 puntos, 11 rebotes y diez asistencias para el 15mo triple-doble de su carrera, y los Timberwolves de Minnesota vencieron el lunes 125-109 a los Nets de Brooklyn.

Donte DiVincenzo anotó 25 puntos, Jaden McDaniels terminó con 22 y Rudy Gobert añadió 15 unidades y 12 rebotes para los Timberwolves, quienes ganaron su segundo partido consecutivo.

Este fue el primer triple-doble de Randle con los Wolves.

Cam Thomas logró 25 puntos y Nic Claxton aportó 19 para los Nets, quienes siguen sin ganar con marca de 0-7. Los Nets comenzaron la campaña 2009-10 con 18 derrotas consecutivas mientras jugaban en Nueva Jersey, dos temporadas antes de su mudanza a Brooklyn.

Jugando nuevamente sin el guardia estelar Anthony Edwards (isquiotibiales), Minnesota lideraba por 12 puntos con 9:09 por jugar en el tercer cuarto antes de que los Nets respondieran con una racha de 24-13.

Minnesota luego abrió el cuarto periodo con una racha de 6-0 mientras los Nets fallaban tres tiros consecutivos para aumentar la ventaja a 97-88, y eventualmente asegurar la victoria.

Los Timberwolves atinaron el 56% de sus tiros el campo y un 41% desde la línea de tres puntos mientras superaban en rebotes a Brooklyn 53-40.

