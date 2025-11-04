Stay up to date with notifications from The Independent

Con triple doble, Julius Randle lidera triunfo de Timberwolves ante Nets, que siguen sin ganar

AP Noticias
Lunes, 03 de noviembre de 2025 22:20 EST
TIMBERWOLVES-NETS
TIMBERWOLVES-NETS (AP)

Julius Randle logró 19 puntos, 11 rebotes y diez asistencias para el 15mo triple-doble de su carrera, y los Timberwolves de Minnesota vencieron el lunes 125-109 a los Nets de Brooklyn.

Donte DiVincenzo anotó 25 puntos, Jaden McDaniels terminó con 22 y Rudy Gobert añadió 15 unidades y 12 rebotes para los Timberwolves, quienes ganaron su segundo partido consecutivo.

Este fue el primer triple-doble de Randle con los Wolves.

Cam Thomas logró 25 puntos y Nic Claxton aportó 19 para los Nets, quienes siguen sin ganar con marca de 0-7. Los Nets comenzaron la campaña 2009-10 con 18 derrotas consecutivas mientras jugaban en Nueva Jersey, dos temporadas antes de su mudanza a Brooklyn.

Jugando nuevamente sin el guardia estelar Anthony Edwards (isquiotibiales), Minnesota lideraba por 12 puntos con 9:09 por jugar en el tercer cuarto antes de que los Nets respondieran con una racha de 24-13.

Minnesota luego abrió el cuarto periodo con una racha de 6-0 mientras los Nets fallaban tres tiros consecutivos para aumentar la ventaja a 97-88, y eventualmente asegurar la victoria.

Los Timberwolves atinaron el 56% de sus tiros el campo y un 41% desde la línea de tres puntos mientras superaban en rebotes a Brooklyn 53-40.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

