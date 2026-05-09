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Triple de 2 carreras de Nick Kurtz destaca en triunfo de Atléticos, 4-3 sobre Orioles

ATLÉTICOS-ORIOLES
ATLÉTICOS-ORIOLES (AP)

Nick Kurtz conectó el viernes un triple de dos carreras en la quinta entrada, y los Atléticos superaron apenas 4-3 a los Orioles de Baltimore.

Kyle Bradish (1-5) ponchó a 10 en siete entradas por los Orioles, pero la desprolija labor defensiva del cuadro interior volvió a costarles caro durante una quinta entrada de tres carreras para los A's.

Pete Alonso y Adley Rutschman conectaron jonrones para producir dos carreras de Baltimore.

Jacob Lopez (3-2) permitió dos carreras y tres hits en 5 1/3 entradas. Los Orioles tienen marca de 0-9 este año en juegos contra abridores zurdos.

Jack Perkins permitió un sencillo impulsor del dominicano Samuel Basallo en la parte baja de la novena entrada, lo que acercó a Baltimore a una carrera. Luego entró Hogan Harris y dio base por bolas al dominicano Leody Taveras para mover a segunda la carrera del empate, pero ponchó a Jeremiah Jackson para el último out y su segundo salvamento de la temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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