Jets y corredor Breece Hall acuerdan extensión de 3 años por 45,75 millones, dice fuente a la AP

Breece Hall consiguió el gran contrato que deseaba y los Jets de Nueva York conservaron al motor de su ofensiva al menos por algunos años más.

Los Jets y Hall acordaron el viernes una extensión de tres años por 45,75 millones de dólares, según una persona familiarizada con el acuerdo. El equipo había aplicado la etiqueta de franquicia a Hall, cuyo contrato —que le pagará 15,25 millones de dólares por año— lo convierte en el tercer corredor mejor remunerado de la NFL.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Jets no anunciaron el acuerdo.

"“Lloré por primera vez desde que me rompí el ligamento cruzado anterior”, comentó Hall en la red social X, en referencia a la lesión que puso fin a su temporada como novato en 2022. “Este día de verdad se sintió diferente para mí, hermano”.

Según el salario anual, los 15,25 millones de dólares por año de Hall están por detrás de Saquon Barkley, de Filadelfia (20,6 millones de dólares), y Christian McCaffrey, de San Francisco (19 millones de dólares). La cifra es ligeramente superior a los 15 millones de dólares que Derrick Henry, de Baltimore, tiene previsto ganar.

Hall corrió para 1.065 yardas la temporada pasada —el número máximo en su carrera— pese a perderse el último partido por una molestia en la rodilla, y se convirtió en el primer jugador de los Jets en superar las 1.000 yardas por tierra en una temporada desde Chris Ivory en 2015. Hall suma 1.000 yardas desde la línea de golpeo en tres temporadas consecutivas, apenas el sexto jugador —y el quinto corredor— en la historia de la franquicia en lograr esa hazaña.

Hall, que cumple 25 años el 31 de mayo, fue una selección de segunda ronda en el draft de 2022 procedente de Iowa State. No recibió una extensión de contrato de los Jets la temporada baja pasada, cuando sí la obtuvieron los seleccionados de primera ronda Sauce Gardner y Garrett Wilson, lo que generó cierta incertidumbre sobre el futuro de Hall con la franquicia.

También fue mencionado en rumores de traspaso de cara a la fecha límite del año pasado.

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