Abreu aporta 1 de los 2 jonrones de Medias Rojas, que se imponen 2-0 a Rays

El venezolano Wilyer Abreu y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones solitarios en entradas consecutivas, Connelly Early ponchó a ocho y los Medias Rojas de Boston cortaron la racha de siete victorias de los Rays de Tampa Bay al imponerse el viernes por 2-0.

Boston logró apenas cuatro hits, pero Tampa Bay no colocó a ningún corredor en base después de la sexta entrada y se quedó sin anotar por primera vez esta campaña.

Una semana después de igualar su salida más corta de la temporada en Houston, donde se fue tras cuatro entradas, Early (3-2) permitió cuatro hits y dio una base por bolas en siete innings.

Realizó 96 lanzamientos, la cifra máxima de su carrera.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a dos adversarios en una novena entrada de 1-2-3 y se mantuvo perfecto en ocho oportunidades de salvamento.

Nick Fortes conectó dos hits.

El abridor de los Rays, Jesse Scholtens (3-2), fue retirado tras 4 2/3 entradas, luego de permitir únicamente los dos jonrones. Otorgó cuatro bases por bolas y repartió cuatro ponches.

Figuras históricas de los Medias Rojas como Carl Yastrzemski, Wade Boggs, Carlton Fisk, Pedro Martinez, David Ortiz y Jim Rice estuvieron presentes para conmemorar el 125.º aniversario del primer juego en casa del club, una victoria 12-4 el 8 de mayo de 1901.

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