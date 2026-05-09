Brunson anota 33 puntos y Knicks están cerca de barrer a 76ers al doblegarlos por 108-94

Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas importantes en los minutos finales, para deleite de los estruendosos aficionados de los Knicks.

Nueva York doblegó el viernes 109-94 a los 76ers de Filadelfia para ampliar a 3-0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks podrían completar la barrida en el cuarto duelo, que se disputará el domingo en Philadelphia.

Con las banderas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgadas en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para dominar a los Sixers en el cuarto periodo, al convertir una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito.

Josh Hart contabilizó 12 puntos y 11 rebotes, en tanto que Mikal Bridges añadió 23 unidades, lo que dejó a los Knicks y al entrenador de primer año Mike Brown a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

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