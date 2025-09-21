Triolo y Bart conectan jonrones para liderar blanqueada 11-0 de Piratas ante Atléticos

Jared Triolo y Joey Bart tuvieron ambos cuatro hits, incluyendo un jonrón, y los Piratas de Pittsburgh blanquearon el domingo 11-0 a los Atléticos.

Triolo conectó su séptimo jonrón, un batazo de dos carreras al jardín izquierdo-central contra Mitch Spence con dos outs en la segunda entrada para una ventaja de 4-0. Bart también conectó su séptimo con un batazo de tres carreras contra Osvaldo Bido para una ventaja de 10-0 en la quinta.

Andrew McCutchen tuvo un sencillo impulsor y Nick Martínez conectó un doble para impulsar una carrera y poner a los Piratas arriba 2-0 en la primera entrada.

El dominicano Oneil Cruz conectó un sencillo de dos carreras y Triolo impulsó una carrera con un sencillo para una ventaja de 7-0 en la cuarta. Triolo conectó un doble contra Scott McGough en la octava y anotó la carrera final con un rodado de Spencer Horwitz.

El novato Mike Burrows abrió para los Piratas y permitió cinco hits en cuatro entradas. Se retiró después de 43 que de sus 67 lanzamientos fueron para strike mientras los Piratas monitorean sus entradas (94) en su regreso de la cirugía Tommy John.

Carmen Mlodzinski (5-8) siguió a Burrows con tres entradas para llevarse la victoria.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 5-1 con una anotada y dos remolcadas, Alexander Canario de 1-1.

