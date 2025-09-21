Gol de campo de 55 yardas de Szmyt da victoria a los Browns 13-10 sobre los Packers

Andre Szmyt pateó un gol de campo de 55 yardas cuando el tiempo expiró y los Browns de Cleveland remontaron el domingo de un déficit de 10-0 con menos de cuatro minutos restantes para vencer 13-10 a los Packers de Green Bay.

Los Browns (1-2) rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas que se remontaba a la temporada pasada, cuando parecía que durante gran parte del juego podrían ser blanqueados. Pero la defensa los mantuvo en el juego con cuatro capturas y lograron la pérdida de balón clave que resultó en el empate.

Flacco completó 21 de 36 pases para 142 yardas y el novato Quinshon Judkins tuvo 94 yardas en 18 acarreos, incluyendo su primer touchdown en la NFL para empatar el juego a diez con 3:02 restantes en el último cuarto.

Jordan Love completó 18 de 25 pases para 183 yardas, incluyendo un touchdown de tres yardas a John FitzPatrick con 3:23 restantes en el tercer cuarto para poner a los Packers arriba 10-0.

Cleveland evitó ser blanqueado por primera vez desde la Semana 14 de la temporada 2014 cuando el gol de campo de Szmyt fue bueno desde 35 yardas con 3:38 restantes en el juego.

Los únicos puntos de la primera mitad fueron un gol de campo de 43 yardas de McManus en la segunda serie de Green Bay. La serie de 13 jugadas y 43 yardas incluyó tres conversiones en tercera oportunidad.

