Con 3 touchdowns de Jonathan Taylor, Colts superan 41-20 a Titans y se mantienen invictos

Jonathan Taylor corrió para 102 yardas y tres touchdowns, y los Colts de Indianápolis continuaron su mejor inicio desde 2009 al vencer el domingo 41-20 a los desafortunados Titans de Tennessee.

Los Colts ahora tienen un récord de 3-0, su mejor inició desde 2009, cuando Peyton Manning los llevó al campeonato de la AFC.

Kenny Moore puso a los Colts por delante de manera definitiva en la tercera jugada ofensiva del encuentro. Interceptó al novato Cam Ward y recorrió 32 yardas para un pick-6.

Tyquan Lewis tuvo dos de las cuatro capturas de los Colts en un juego en el que superaron a Tennessee 145-34 y lideraron 17-3 después del primer cuarto en un encuentro que Indy controló de principio a fin.

Daniel Jones ahora tiene tantas victorias esta temporada como en sus últimos 16 duelos como titular en sus dos temporadas con los Giants de Nueva York. Jones aún no ha tenido un pase interceptado y lanzó para 228 yardas y un touchdown a Michael Pittman.

Los Titans (0-3) han perdido nueve seguidos desde la temporada pasada. Jugaron sin tres titulares, incluidos el tackle derecho JC Latham y el guardia derecho Kevin Zeitler.

Cam Ward se recuperó de su primera intercepción de la temporada lanzando para 219 yardas y un TD.

