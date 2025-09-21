Vikings aplastan 48-10 a los Bengals en el debut de Wentz con dos TD defensivos de Isaiah Rodgers

Isaiah Rodgers contribuyó a que el debut de Carson Wentz como quarterback de Minnesota fuera un éxito rotundo, estableciendo un récord de los Vikings con dos touchdowns defensivos y forzando tres de las cinco pérdidas de balón de Cincinnati en una victoria aplastante de 48-10 el domingo, la peor derrota en la historia de los Bengals.

Jordan Mason corrió para 116 yardas y dos anotaciones en solo 16 intentos, Will Reichard logró un gol de campo de 62 yardas —el más largo en la historia de los Vikings— al finalizar la primera mitad y Wentz lanzó para dos touchdowns en tres cuartos antes de ceder el trabajo de limpieza al novato Max Brosmer.

Jake Browning fue interceptado dos veces en un inicio complicado para los Bengals (2-1), quienes perdieron tres de sus cinco balones sueltos y extrañaron a Joe Burrow más que nunca en su primer juego desde que su mariscal de campo franquicia se sometió a una cirugía de dedo del pie que lo dejará fuera al menos tres meses.

Wentz conectó con Josh Oliver y T.J. Hockenson para anotaciones y completó 14 de 20 pases para 173 yardas sin pérdidas de balón para los Vikings (2-1), quienes lograron su victoria más desigual desde 1998 y su puntuación más alta desde 2015.

Todas las pausas en la acción dieron al equipo de operaciones del estadio muchas oportunidades para destacar a Rodgers en la pantalla gigante mientras sonreía para la cámara y sus compañeros agitaban los brazos a su alrededor en broma para intentar refrescarlo.

Rodgers ciertamente alivió la presión sobre Wentz, quien tuvo algunos problemas iniciales para evitar la presión del pase, pero nunca forzó un pase ni perdió el balón en una actuación acorde con su estatus de veterano de 10 años.

