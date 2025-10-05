Batacazo para Brasil, México se consolida e Italia avanza a octavos del Mundial Sub20

Gilberto Mora, la joven promesa de apenas 16 años y quien se está confirmando como una de las grandes figuras del Mundial Sub20, volvió a mostrarse decisivo al asegurar de penal el gol que firmó el pase de México a los octavos de final, mientras que Brasil sufrió una eliminación sorpresiva tras una derrota ante España, en su peor campaña en la historia del torneo.

La joya mexicana tomó la responsabilidad del penalti dictaminado tras una clara mano en el área y lo convirtió con mucha clase, anotando el único tanto del partido frente a un ya clasificado Marruecos, que ha sorprendido en este Mundial al terminar como líder absoluto del poderoso Grupo C tras batir a España y Brasil.

Mora fue vital para su selección, buscando la mayor parte de las acciones en el estadio Elias Figueroa de Valparaíso.

Marruecos, con la tranquilidad de la clasificación, dio descanso a sus mejores hombres, evitó desgastes innecesarios y probó un once inicial prácticamente nuevo - que nulo o poco peligro ofreció.

Tras una primera parte sin mucha acción, a pocos minutos de la reanudación del partido una mano del centrocampista Anas Tajaouart en el área cambió el rumbo en la cancha. Mora no titubeó y su remate dio el triunfo a México, que cerró la fase de grupos como segundo del Grupo C con paso firme y moral elevada tras previamente empatar con España y Brasil.

ESPAÑA SE QUEDA EN EVIDENCIA Y BRASIL ES ELIMINADO

El triunfo mexicano le ha complicado además la vida a España, una de las favoritas a llevarse el título y que quedó asolada por la dudas tras una campaña que incluye una derrota ante Marruecos, un empate con México y una agónica victoria frente a Brasil.

Con un gol del capitán Iker Bravo en el fin de la primera parte, la Rojita logró su primera victoria en Chile ante la Canarinha, que también llegaba como uno de los favoritos y se despide de forma precoz tras finalizar la fase de grupos con la peor campaña de su historia en el certamen.

Los brasileños terminaron como últimos del Grupo C, con tan sólo una unidad y por primera vez dicen adiós a un Mundial Sub20 aún en la fase de grupos.

En lo que se avizoraba como “final anticipada”, España logró sobrevivir gracias a la definición de Bravo y la actuación magistral del portero Fran González, que ha salvado a la escuadra europea al erigirse como una muralla que frustró todos los intentos sudamericanos.

España ganó así un respiro y terminó como tercera de la agrupación, con cuatro unidades, por lo que depende de otros resultados para conocer su destino en el torneo, ya que clasifican a octavos de final los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros.

ARGENTINA SUFRE PERO ASEGURA LIDERATO DEL GRUPO

Argentina, igualmente ya clasificada pero que todavía no ha conseguido convencer sobre los céspedes, confirmó su posición de líder del Grupo D tras imponerse por la mínima diferencia en un choque de gigantes ante Italia, la vigente subcampeona de la categoría.

En un partido parejo en el que se jugaba el puesto más alto de la tabla, Italia pareció colocarse adelante pero vio anulado su tanto por una falta que se confirmó en la revisión.

Muy ofensivos, argentinos e italianos crearon muchas ocasiones, aunque el dominio de los europeos prevaleció en la primera mitad.

El descanso sirvió a Argentina para mostrarse más agresiva y dejar de sufrir atrás.

Los cambios realizados por el seleccionador Diego Placente resultaron acertados y la entrada de Dylan Gorosito, Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Mateo Silvetti le dieron una nueva cara a la escuadra albiceleste, máxima ganadora del torneo con seis títulos.

Fue precisamente Gorosito quien marcó el único pero vital gol del encuentro, en una acción en solitario a los 74. El defensa se coló en el área y definió por bajo, asegurando una victoria por la cuenta mínima de los argentinos, que terminan la fase de grupos invictos.

La Azzurra, por su parte, terminó como segunda del grupo, con cuatro unidades, e igualmente aseguró su pase a octavos.

AUSTRALIA DERROTA A CUBA Y CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA

Con un doblete del delantero Max Caputo y un gol del centrocampista Daniel Bennie, Australia logró sus primeros tres puntos en el torneo al superar por 3-1 a Cuba, que hizo historia tras ganar su primer punto en un Mundial Sub20 en la pasada jornada.

Pese a la superioridad de su plantilla, con nombres como Bennie, James Overy, Jaylan Pearman o Steven Hall - todos de la liga inglesa - los oceánicos tardaron en encontrar el ritmo frente a un conjunto caribeño que una vez más mostró la garra de un rival dispuesto a dar batalla.

Una victoria en Santiago de los cubanos habría supuesto una clasificación histórica a los octavos de final, pero la ilusión fue disuelta por una Australia cuyo pase a la próxima ronda queda a la espera de la conclusión de los últimos partidos de la fase de grupos, que se disputarán el domingo.

Caputo abrió el marcador con un golazo a los 20 minutos y el defensa Bennie amplió la ventaja 19 minutos después. El atacante anotó su doblete y el tercer tanto de los Socceroos cinco minutos tras el regreso del descanso, sellando así la victoria australiana pese al descuento del delantero caribeño Alessio Raballo a los 63.

