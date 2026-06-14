Tras 53 años, los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA. La espera valió la pena

Sabiendo que Nueva York había esperado 53 años para ver a los Knicks alzar el trofeo de campeón de la NBA, el propietario James Dolan ni siquiera esperó a que le entregaran el premio dorado, chapado en oro y de 30 libras.

Lo agarró y lo levantó hacia el cielo con un grito.

“Quiero decirle algo a Nueva York. ¡Oye, Nueva York! ¡Perdón por haber tardado tanto! ¡Pero aquí estamos, y ojalá no tengamos que esperar tanto otra vez!”, explotó Dolan.

Los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA por primera vez desde 1973, tras vencer a los Spurs de San Antonio en cinco partidos por este título.

Algunos dirán que es el primer campeonato “importante” de deportes profesionales para Nueva York en más de 14 años; eso sería cierto si solo se cuentan las Grandes Ligas de béisbol, la NFL, la NHL y la NBA, aunque sería un error ignorar el camino del Liberty hacia el título de la WNBA en 2024 y que el New York City FC ganó la Copa MLS en 2021.

Pero en lo que respecta a los equipos que han sido parte del tejido de la ciudad durante generaciones y generaciones, sí, esta sequía de 14 años por fin terminó. Los Giants de Nueva York ganaron el Super Bowl en 2012, coronando la temporada 2011.

Los Yankees —el equipo más laureado en la historia de los grandes deportes profesionales de Estados Unidos— no ganan una Serie Mundial desde 2009. Los Mets no llevan un título de Serie Mundial a Nueva York desde 1986. Los Rangers alzaron ese trofeo por última vez en 1994, los Islanders en 1983. Los Jets no ganan un Super Bowl desde 1969.

Nada de eso importa, al menos no ahora mismo. Los Knicks —que en un momento de esta marcha de playoffs ganaron 13 partidos consecutivos y remontaron una desventaja de 29 puntos para ganar el cuarto juego de las finales en el Madison Square Garden— son el orgullo de la ciudad.

“Por supuesto que nunca había visto algo así, porque nunca había pasado antes. Pero ha sido increíble”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre la remontada del cuarto juego en una entrevista en NBA TV el sábado.

Los asombrosos Knicks, en efecto.

Un tercer título, por fin

Les tomó 80 años —los Knicks ganaron el primer partido en la historia de la NBA en 1946, tres años antes de que lo que entonces era la Basketball Association of America empezara a conocerse como la National Basketball Association—, pero la franquicia ahora se ha convertido en la novena que puede decir que tiene al menos tres campeonatos.

Boston tiene 18, los Lakers de Los Ángeles tienen 17, Golden State alzó siete, Chicago suma seis, San Antonio lleva cinco, y Filadelfia, Detroit y Miami tienen tres cada uno.

Bienvenido al club, Nueva York.

“Disfruto ver a estos muchachos. El Garden ha vuelto. ... Ha vuelto como cuando nosotros jugábamos e hicimos nuestra pequeña racha. La ciudad está con nosotros”, comentó la leyenda de los Knicks, Larry Johnson.

Es una franquicia que ha pasado por 24 entrenadores distintos y más de 400 jugadores desde lo que era, hasta ahora, la temporada de campeonato más reciente. Algunas de las mayores superestrellas del juego llamaron hogar al Madison Square Garden y no pudieron acabar con la sequía de títulos, nombres como Patrick Ewing, Allan Houston, Bernard King y Carmelo Anthony.

Los Knicks perdieron un séptimo juego en las Finales de 1994 ante Hakeem Olajuwon y Houston, y luego protagonizaron una carrera milagrosa hasta las Finales de 1999 en una temporada acortada, solo para perder ante San Antonio en cinco partidos: el primero de lo que se convirtió en cinco campeonatos para Gregg Popovich y los Spurs.

El exescolta de los Knicks John Starks expresó: “No lo logramos. ... Siempre digo que la tercera es la vencida”.

Starks tenía razón. Los Knicks tardaron 27 años en volver a las finales, con los Spurs otra vez en su camino, y para darle la vuelta completa al guion, fue Nueva York quien se impuso en cinco partidos.

MSG, se viene un pendón

Y por fin, la arena más famosa del mundo —que ha colgado pandones por Billy Joel, Elton John y Harry Styles más recientemente de lo que había izado una por los Knicks— sumará una más a la colección que ondea desde las vigas. Si sigue el patrón de las otras, la pancarta solo tendrá el logo de los Knicks y, debajo, “Campeones del Mundo 2025-26”.

Un mensaje simple. Llegar al punto en que los Knicks pudieran volver a decir esas palabras no fue nada simple.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, quien ganó este título en su primera temporada con el club, señaló: “Hay un par de franquicias que son bastante icónicas solo por la historia que tienen, el lugar en el que están, a veces incluso el edificio en el que están. Nueva York definitivamente es una de las pocas de las que se puede decir eso en los tres aspectos.

“Todo el mundo pasa por altibajos. Realmente no pienso mucho en los tiempos difíciles que tuvieron, porque todos tienen tiempos difíciles, incluidos los individuos. Uno solo quiere intentar, lo mejor que pueda, ser parte de lo que sea que pueda traer alegría a la ciudad, a la organización. Al final del día, las fichas caerán como tengan que caer. Me siento bendecido, afortunado, con suerte, de ser parte de lo que está pasando ahora”.

Es, por decirlo suavemente, una organización interesante. Dolan —quien rara vez habla en público— no le teme a los choques, incluso a los que ha tenido con exgrandes de los Knicks como Charles Oakley, quien estuvo en partidos como visitante durante esta marcha al título pero se ha mantenido alejado del MSG durante años. Leon Rose, el gerente general del equipo, tampoco se pone a disposición de los reporteros. Hay un aura de misterio absoluta alrededor del equipo y de cómo opera.

No siempre ha funcionado. En un tramo de 25 años que terminó con la temporada 2021-22 —no hace tanto—, los Knicks tuvieron el peor récord de la NBA. En los cuatro años desde entonces, a partir de la adquisición de Jalen Brunson desde Dallas, los Knicks tienen el quinto mejor récord de la NBA.

Empiecen a difundir la noticia ...

Y este año, como dijo Frank Sinatra, los Knicks son los reyes de la colina, los primeros de la lista. Algunos aficionados se quejaron cuando los Knicks decidieron no colgar una pancarta de campeones de la Copa NBA después de vencer a San Antonio por el título del torneo de mitad de temporada a inicios de esta campaña. Resulta que los Knicks solo estaban esperando algo mejor.

Así que la espera de 53 años terminó. Era una liga muy distinta, y un juego muy distinto, en 1973.

Esa temporada había 17 equipos en la NBA, apenas poco más de la mitad de los 30 que hay ahora. Equipos tenían entonces como casa a lugares como Buffalo, Baltimore, Kansas City-Omaha y Seattle; la liga se ha expandido muchas veces desde entonces, sumando 13 equipos en nueve estados distintos, además de Canadá y el Distrito de Columbia.

El salario más alto de la liga entonces era de unos 380.000 dólares, o aproximadamente 2,9 millones de dólares en dinero actual. No existía la línea de 3 puntos, no había un contrato televisivo de miles de millones de dólares, no había jugadores internacionales.

Los Knicks volaron de regreso a casa en un vuelo de United Airlines desde el partido decisivo del título de 1973 en Inglewood, California, y los funcionarios del Aeropuerto Kennedy esperaban lo que entonces llamaron una multitud “rabiosa” de aficionados para recibir al avión. Ese día se prepararon para “cientos” de personas.

Esta celebración podría ser un poco más grande.

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El periodista deportivo de AP Stephen Whyno en Nueva York contribuyó.

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