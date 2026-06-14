Jalen Brunson apostó por sí mismo y por los Knicks: ganó un título y el MVP de las Finales

Jalen Brunson era plenamente consciente de cuánto dinero gastó alguna gente para ver a los Knicks de Nueva York convertirse por fin en campeones otra vez. Algunas entradas durante las Finales de la NBA se vendieron por 5.000 dólares, otras por 50.000, y otras probablemente por más.

Por supuesto, Brunson desembolsó más dinero que cualquiera de esos aficionados.

Brunson es ahora campeón de la NBA y Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en gran parte por lo que hizo contra los Spurs de San Antonio en la serie —aunque, en realidad, su mayor contribución a esta carrera por el título probablemente llegó en 2024. Fue cuando dejó hasta 113 millones de dólares sobre la mesa de negociación para permitir que los Knicks tuvieran la flexibilidad financiera que necesitaban para terminar de construir una plantilla campeona.

Se consideró un movimiento sin precedentes.

Dio resultado.

Brunson ahora tiene un asiento en la mesa de los reyes deportivos de Nueva York, junto a figuras como Babe Ruth, Derek Jeter, Joe Namath, Eli Manning y otros más. Le das un campeonato la Gran Manzana y te celebran de por vida. Brunson no busca atención —de hecho, parece que genuinamente le desagrada—, pero ese es el riesgo que se corre cuando se conduce a una franquicia histórica a su primer título en más de medio siglo.

Hay incontables razones por las que los Knicks han cambiado su suerte en las últimas cuatro temporadas, pero la lista empieza con Brunson. Nueva York tuvo cuatro temporadas ganadoras en un lapso de 21 años antes de que Brunson llegara. Los Knicks encadenan cuatro temporadas ganadoras en los cuatro años en que el base ha vestido los colores de la franquicia. Ahora han ganado ocho series de playoffs con Brunson en la alineación. Ganaron siete series en total de 1998 a 2022.

También es una superestrella de verdad, con tres selecciones consecutivas al Juego de Estrellas y tres temporadas consecutivas en las que ha promediado al menos 26 puntos. Los únicos otros jugadores que han logrado eso en cada uno de los últimos tres años —ser All-Star y promediar 26 puntos en todos— son Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo.

Todos ellos también han sido campeones de la NBA. Así que ahora Brunson también lo es.

“Es un jugador tremendo, con habilidad, elige sus momentos, conoce sus ángulos, lanza tiros con marca sin acelerarse. Es un jugador fenomenal”, señaló el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, antes de las finales.

Texas le ha sentado bien a Brunson cuando se trata de títulos. El campeonato de Villanova de 2016 se ganó en Houston, y el de 2018 llegó en San Antonio —en el Alamodome, a apenas unos minutos del recinto que los Spurs consideran su casa.

Curiosamente, Texas no siempre fue tan bueno con Brunson como profesional —y así fue como terminó en Nueva York.

Brunson se unió a los Knicks en 2022 tras salir de Dallas, que no le ofreció un contrato ni remotamente cercano a lo que el base de Villanova sentía que merecía.

Y luego, dos años después, Brunson aceptó mucho menos de lo que habría ganado.

Brunson firmó en 2024 una extensión de cuatro años con Nueva York que podría valer 156,5 millones de dólares si acepta su opción para la temporada 2028-29. Si Brunson hubiera esperado hasta 2025 para su extensión, habría sido elegible para un acuerdo de cinco años y 269 millones de dólares.

Probablemente recuperará parte o incluso todo ese dinero en su próxima extensión, una que podría superar los 300 millones de dólares —posiblemente por mucho—. Pero al renunciar entonces a una garantía mucho mayor, les dio a los Knicks la posibilidad de hacer otros movimientos que ahora están dando frutos.

Y entre los que siguieron a su decisión de junio de 2024: los Knicks incorporaron a los titulares Mikal Bridges (un excompañero de Villanova) y el dominicano Karl-Anthony Towns.

¿Podría haber pasado todo eso si Brunson no aceptaba la extensión menor? Tal vez, pero es poco probable.

“Creo que todavía está infravalorado en la liga, y sigue demostrando que la gente se equivoca, partido a partido, serie a serie, aparición en playoffs tras aparición en playoffs", dijo Josh Hart, el alero de los Knicks, uno de los ‘Nova Knicks’, el apodo dado al trío formado por él, Brunson y Bridges.

Todos salieron campeones de la NCAA con Villanova y que ahora son campeones de la NBA en Nueva York.

"Como amigo, como compañero, es gracioso porque sabes que es uno de los mejores jugadores de la liga, y te alegra que esté empezando a recibir algo de reconocimiento”, apostilló.

Está recibiendo más que algo de reconocimiento. Está recibiendo un anillo.

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