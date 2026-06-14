Curazao afronta su histórico debut en el Mundial ante Alemania

Con emoción y orgullo, Curazao se prepara para su histórico debut en la Copa del Mundo contra la tetracampeona Alemania.

La nación insular de 150.000 habitantes se convertirá el domingo en el país más pequeño de la historia en competir en el Mundial.

El entrenador Dick Advocaat ha hecho todo lo posible por mantener a sus jugadores concentrados y relajados mientras atraviesan esta experiencia inédita.

“Sean ustedes mismos y no se pongan nerviosos”, instó Advocaat, según el defensor Shurandy Sambo, justo antes de que el equipo dejara su campamento base en Florida rumbo a Houston. “Por supuesto que todos están emocionados, pero sean ustedes mismos, muéstrense, porque este es el escenario más grande”.

Los jugadores de Curazao han trabajado duro para asegurarse de estar preparados para su debut. Alemania, que cumple su 21ª participación en la Copa del Mundo, es amplia favorita.

“Hemos visto muchos videos de Alemania. Cómo juegan, lo que pueden hacer”, comentó Sambo.

Advocaat señaló que hay más presión sobre equipos como Alemania, considerados favoritos, y que su selección tiene “todo por ganar y nada que perder”.

Está convencido de que Curazao se encuentra listo para el desafío de enfrentar a Alemania, a la que se refirió como un adversario imponente.

“Somos un país menor, muy pequeño en comparación con Alemania, pero vamos a hacerles la vida muy difícil”, advirtió. “Vamos a ser un equipo muy desagradable para enfrentar”.

La plantilla de Curazao representa a un país que rara vez tiene la oportunidad de vivir momentos tan grandes como éste en escenarios deportivos internacionales.

Debido a sus vínculos con Holanda, Curazao no es reconocido en los Juegos Olímpicos como una nación y, pese a su impresionante producción per cápita de peloteros profesionales, los jugadores de Curazao representan a los Países Bajos en el Clásico Mundial de béisbol.

“No estamos aquí solo por estar”, expresó el mediocampista Ar’jany Martha. “Queremos mostrarnos y conseguir buenos resultados”.

A pesar de la pequeña población del país, Curazao contará con muchos seguidores para alentarlo mientras hace historia. Sambo dijo que su propia familia asistirá, al igual que las de otros 21 jugadores.

“Yo diría que somos una gran familia”, manifestó el defensor Livano Comenencia. “Si nos ven en el autobús o fuera del autobús, en el hotel, siempre estamos con música, siempre felices. Todos están cerca unos de otros”.

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Gracie Fisher es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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La periodista deportiva de AP Kristie Rieken contribuyó a esta historia.